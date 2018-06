Imamo kvalitet, idemo na Evropsko prvenstvo!

Iako nije uspio da se okiti šampionskom titulom, Marko Vukašinović je jedan od rijetkih crnogorskih odbojkaša koji je sezonu završio sa osvojenim trofejom. I to ne jednim, već sa dva.

Njegova najuspješnija sezona u karijeri poklopila se, ne slučajno, sa najboljom sezonom Novog Pazara u klupskoj istoriji, koji je u protekloj sezoni osvojio prvo Superkup, a potom i Kup Srbije.

Novi Pazar je imao šansu i za het-trik, da se domogne i titule, ali je u finalu plej-ofa izgubio od Vojvodine sa 3:1 u pobjedama u finalnoj seriji…

"Svakako da su zadovoljni i navijači i uprava kluba, jer je to bila najbolja sezona u njihovoj istoriji. Zadovoljni su i igrači, ali, naravno, ostaje žal za tim trećim trofejom, koji nam je izmakao u fantastičnom finalu sa Vojvodinom. Imali smo svoje šanse, ali mislim da je presudila duža klupa rivala. Imali su mnogo više konkurentnih igrača u rosteru, dok smo mi iz postave Novog Pazara iznijeli cijelu sezonu, bez mogućnosti odmora, pa je to ostavilo traga. To vidim kao najveći razlog što Novi Pazar nije šampion Srbije", kaže Vukašinović na početku razgovora za “Vijesti”.

Vukašinović se prošlog ljeta, pomalo neočekivano, obreo u Novom Pazaru (trener je Hamza Zatrić, bivši primač Budvanske rivijere i reprezentacije Crne Gore, a korektor je bivši igrač Budvanske rivijere i Budućnosti, Irfan Hamzagić), koji iz godine u godinu izrasta u sve ozbiljniji klub na srpskoj odbojkaškoj sceni. I nije zažalio, naprotiv.

Naš reprezentativac je bio najbolji primač plej-ofa, drugi u ligaškom dijelu prvenstva, drugi poenter ekipe, ukupno treći u prvenstvu sa 392 poena (285 iz napada i kontranapada, 67 iz bloka), najbolji server (40 asova). Bio je i najbolji igrač finala Superkupa, najbolji igrača Superlige za novembar...

"Zadovoljan sam i mojim boravkom u Pazaru. Nikad nisam prije ovog iskustva imao priliku da budem u tom gradu na jugu Srbije, ali su se Pazarci pokazali kao sjajni domaćini. Upoznao sam mnogo dobrih ljudi, imao sjajan odnos sa svim saigračima, upravom kluba, kao i stručnim štabom", ističe Vukašinović.

S obzirom na prikazane partije, za Vukašinovića se već interesuju mnogi klubovi iz jačih liga, pa su male šanse da ostane u Novom Pazaru, iako, kako kaže, ne otpisuje ni tu mogućnost.

"Već sad postoje interesantnije ponude iz boljih liga, pa nisu velike šanse da sljedece godine budem opet u Pazarovom dresu. Inače, planove sam prestao da pravim, vođen nekim prethodnim iskustvima kada su prelazni rokovi u pitanju. Često se desi nešto neočekivano i od ponuda mi bude najinteresantnije nešto što prije toga nisam vidio ni kao mogućnost. Tako je bilo i prošle godine kada sam potpuno neočekivano, usred pregovora sa dva francuska kluba, potpisao za Novi Pazar. Jednostavno sam vidio to kao najbolje mjesto za dokazivanje, kao potencijalno najbolje rješenje za moju dalju karijeru i vjerujem da nisam pogriješio. Imponuje mi što se sada moje ime povezuje sa nekim klubovima iz najboljih evropskih liga, pa je i to negdje najbolji pokazatelj da je izbor Pazara bio pravi i da je uspješna sezona iza mene. Vidjećemo šta će donijeti ovaj prelazni rok i koju ću ponudu prepoznati kao najbolju za sebe u ovom trenutku".

Foto: cev.lu

Kao i svoje saigrače iz reprezentacije, i Vukašinovića ovog ljeta očekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, počev od avgusta. Rivali su Slovačka, Island i Moldavija…

"Vidim nas na sljedećem Evropskom prvenstvu i to je to. Individualni kvalitet je i više nego dovoljan za dobar rezultat i odlazak na prvenstvo najboljih na Starom kontinentu. Nadam se da će nas navijači podržati na domaćim utakmicama, biti nam vjetar u leđa i da ćemo se u jednoj dobroj atmosferi plasirati na ovo veliko takmičenje", zaključio je Vukašinović, bivši igrač Budućnosti, švajcarskog Nafelsa i grčke Orestijade.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)