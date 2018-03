Inter u petoj brzini na krilima Ikardija, pobjede Rome i Milana, het-trik Iličića

Golgeterska klasa Maura Ikardija ponovo je buknula i to na stadionu na kojem je stekao reputaciju - kapiten Intera postigao je četiri gola protiv Sampdorije na "Marasiju" u ubjedljivom trijumfu svog tima od čak 5:0.

Tako je Ikardi prešao granicu od 100 pogodaka u Seriji A, zaustavio se za sada na 103 i ušao u birano društvo Argentinaca u kojem su Batistuta, Krespo, Balbo i Iguain, "gaućosi" koji su upisali više od 100 golova u italijanskom prvenstvu.

. @MauroIcardi (100 & 101) becomes the 5th ARG player to reach 100 Serie A goals, after Gabriel Batistuta (184), Hernán Crespo (153), Abel Balbo (117) and Gonzalo Higuaín (110). @Inter