Interesantna najava SP-a u Rusiji: Mesi, Ronaldo i društvo u filmu Mad Max

Svjetsko prvenstvo u fudbalu najvažniji je sportski događaj u 2018. Rusija će od 14. juna do 15. jula biti domaćin najboljim svjetskim selekcijama, a danas je na društvenim mrežama izašao interesantan video koji najavljuje Mundijal.

Grupa autora je uspjela da scene iz posljednjeg dijela filmskog serijala "Mad Max" tako izmontira, da su ubačeni likovi Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Luis Suareza, Harija Kejna i Nejmara i još nekih zvijezda fudbala, savršeno uklopljeni uz simboliku šampionata svijeta.

Pogledajte video.

The countdown to the World Cup is on. 🔥#BestOfBRFootball2017 pic.twitter.com/wj1PRMiDYG