Intimni trenutak legende: Inijesta i Nou kamp, sami u mraku

"Nou kamp" se sinoć oprostio od Andresa Inijeste, koji je odigrao posljednji meč u dresu Barselone.

Nakon rastanka od navijača i saigrača, legendarni španski fudbaler, jedan od najboljih u 21. vijeku, oprostio se od "Nou kampa", stadiona na kome je stekao slavu.

01:30 AM in Barcelona - Andres Iniesta is still on the pitch by himself, for the seek of all his memories.. Tears. pic.twitter.com/w7CVODhztz