Ispovijest: Ronaldo o Realu, Zlatnoj lopti, optužbama za silovanje...

Kristijano Ronaldo smatra da zaslužuje da ove godine dobije Zlatnu loptu, kao najbolji fudbaler na svijetu.

"Da, mislim da zaslužujem Zlatnu loptu", rekao je Ronaldo za "Frans fudbal", koji i dodjeljuje prestižnu nagradu, a koju je osvajao pet puta, koliko i Leo Mesi.

Interview exclusive de Cristiano Ronaldo dans France Football : «Le Ballon d'Or, oui, je pense le mériter» https://t.co/wiXAtBs2pn — #ballondor (@francefootball) October 29, 2018

Portugalac je u ekskluzivnom razgovoru za francuski magazin govorio o životu u Juventusu, Realu, ali i o teškim optužbama da je prije devet godina silovao manekenku Katrin Majorgu.

"To su užasne optužbe. Sve će se jednog dana završiti, a jedva čekam da vidim kakvi će tada biti komentari javnosti. U ovom trenutku, razmišljam samo kako moja majka to podnosi. Samo zbog nje mi je teško da sve to slušam. Osvetiću se onima koji su od mog života napravili cirkus", rekao je Ronaldo.

On je ponovio da Real nije napustio zbog novca, već zbog nepoštovanja...

"Prvih nekoliko godina sam osjećao da sam važan dio kluba, da sam Kristijano Ronaldo. Kako je vrijeme odmicalo osjetio sam da ne postoji uvažavanje koje sam zaslužio. To se posebno odnosi na predsjednika - jednostavno, nije me gledao istim očima", rekao je on.

Prije pet mjeseci je definitivno "puklo"...

"Pojavile su se informacije da želim da idem, a nisu bile tačne. Predsjednik me nije zvao ni da ih provjeri, imao sam osjećaj da me ne bi zaustavio. Da ne bi ni pokušao", objasnio je Ronaldo.

U Juve nije otišao zbog novca...

"Kakav novac - da sam htio novac prihvatio bih poziv iz Kine, imao sam ponudu da zaradim pet puta više nego u Realu. Svi koji me znaju, znaju da novac ne igra ulogu. Imam ga dovoljno... U Juventusu zarađujem manje nego u Realu. Ali, Juventus me želio, pokazao je to", kazao je legendarni napadač.

