Italija završni test za „lavice”

Tačku na sezonu 2017/2018. staviće rukometašice Crne Gore danas (17.30 časova) u „Verdeu”, gdje sa Italijom igraju meč posljednjeg, 6. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Francuskoj.

Biće to, međutim, samo uvod u sve obaveze koje razne selekcije „lavica” očekuju ovog ljeta - Mediteranske igre od 23. do 30. juna u španskoj Taragoni, Svjetsko prvenstvo za juniorke od 1. do 14. jula u Mađarskoj i šampionat planete za kadetkinje od 7. do 19. avgusta u Poljskoj.

S obzirom na to da je rival najslabija ekipa grupe 2, selektor Crne Gore Per Johanson će meč sa Italijankama iskoristiti da uigra tim za Mediteranske igre, a najstarijima, koje neće ni putovati u Taragonu, vjerovatno će dati odmor.

"Želimo da kvalifikacije završimo pobjedom. Biće nam i lakše nego u prvom meču u ovoj sedmici, jer je Slovačka kvalitetnija ekipa od Italije", istakla je Đurđina Jauković.

Rukometašice Crne Gore su prije svega dva dana igrale sa Slovačkom u Mihalovcu i sačuvale perfektan skor u grupi 2, jer su slavile sa 27:24. Neke stvari, međutim, nisu najbolje „štimale”.

"U Slovačkoj smo pokušale da igramo duže napade. Ponekad smo imale prava rješenja, ali u nekoliko navrata to nije izgledalo najbolje. Doduše, to je i opravdano, jer smo nove stvari pripremale samo tri treninga. Ubijeđena sam da će to sada izgledati bolje", uvjerava 21-godišnja Nikšićanka.

Problem u Mihalovcu su bile izgubljene lopte, o čemu govori i činjenica da je rival od 10 golova u prvom poluvremenu četiri dao iz kontri.

"Tehničke greške su nešto najgore za ekipu, posebno kada se gube „čiste” lopte, jer tada ni odbrana ne može da se postavi na vrijeme. Kada smo sastavile nekoliko dobrih odbrana, odmah smo stekle razliku", zaključila je Jaukovićeva.

