Ivanović: Daćemo sve od sebe u borbi za Svjetsko prvenstvo

Košarkaš Budućnost Volija i crnogorskog nacionalnog tima, Podgoričanin Nikola Ivanović, razgovarao je za sajt Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) o ambicijama reprezentacije u susret Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, ali i klupskim uspjesima i osvajanju ABA lige.

Dvadesetčetvorogodišnji plejmejker odbrojava dane do ključnih mečeva nacionalnog tima u kvalifikacijama sa Bjelorusijom i Slovenijom, nakon što se našao na spisku selektora Zvezdana Mitrovića.

Crna Gora je treća u Grupi A, uz jednu pobjedu i tri poraza u kvalifikacijama. Šta očekuješ od meča protiv Bjelorusije u Nikšiću?

Očekujem da će nas publika bodriti do pobjede. Kada igrate na domaćem parketu, imate osjećaj da igrate sa šest igrača na terenu. Sjajno je imati takve navijače. Moramo učiniti sve da pobijedimo u Nikšiću, to je meč na sve ili ništa. Ovoga puta možemo da računamo na neke igrače koji nisu bili tu u prethodnim utakmicama, što će nam takođe pomoći. Moramo iskoristiti što igramo na svom terenu i Bjelorusiju "zakucati" za četvrto mjesto, kako bismo u meč sa Slovencima ušli sa manje pritiska. Moraćemo da pružimo sve protiv Bjelorusije, koja je savladala Sloveniju, što je dokaz koliko dobro mogu da igraju. Vjerovatno pucaju od samopouzdanja, zato moramo pružiti dobru partiju i pobijediti. Nemamo izbor, moramo da pobijedimo.

Foto: Filip Roganović

Nakon meča na svom parketu, idete na megdan prvaku Evrope u Sloveniju...

Biće to teška bitka, ali spremni smo za izazov. U posljednjih par godina, Slovenci su dokazali da su jedan od najjačih sastava na Starom kontinentu i pobjeda na Eurobasketu im je donijela novo samopouzdanje. Biće to napet meč, ali svako želi da igra takve utakmice, a ovaj meč će biti vrlo značajan za nastavak našeg puta u kvalifikacijama. Slovenija ima mnogo talentovanih igrača, ali i mi imamo sjajan sastav, pa ćemo učiniti sve da pobijedimo.

U teškoj ste grupi sa Španijom, Slovenijom i Bjelorusijom, kakav je nivo takmičenja u ovim kvalifikacijama?

Konkurencija u Evropi je sve jača i ne iznenađuje što neki timovi, o kojima se ranije nije toliko pričalo, sada imaju šansu da uđu u drugu rundu kvalifikacija ili se plasiraju na Svjetsko prvenstvo. Mogli ste vidjeti na Eurobasketu da neki timovi, poput Litvanije, brzo napreduju. Biće interesantno vidjeti da li neke ekipe imaju potencijal da iznenade i plasiraju se u narednu rundu.

Foto: Filip Roganović

Šta možeš reći o mečevima sa Slovenijom i Španijom odigranim u februaru?

To su bila dva teška poraza, ali moramo se oporaviti, što ćemo i učiniti. Meč sa Slovencima na domaćem terenu je bio vrlo napet, dok smo u Španiji izgubili zbog nijansi. Nismo izgubili velikom razlikom i znamo šta smo propustili u te dvije utakmice. Kada igrate na najvišem nivou, odlučuju detalji, ključno je da ne gubite loptu u odlučujućim momentima i da odigrate pravu akciju svaki put kada vam se ukaže prilika. Griješili smo, ali ćemo naučiti iz tog iskustva, siguran sam. Sada imamo dvije prilike da prođemo u narednu rundu i želimo da se borimo za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Takmičenje je daleko, ali šta bi nastup na Svjetskom prvenstvu naredne godine značio za Crnu Goru?

Bilo bi sjajno takmičiti se na tom nivou. Zaista vjerujem da je glavni cilj igranja košarke takmičiti se sa najboljima na planeti. Put do Kine je dalek i težak, ali nastavićemo da vjerujemo i da dajemo sve od sebe kako bismo obezbijedili mjesto na toj smotri.

Koji je tvoj omiljeni momenat sa nekog od ranijih Svjetskih prvenstava?

Nikada neću zaboraviti kada je Jugoslavija postala prvak 2002. u Indijanapolisu. Bila je to nevjerovatna utakmica i trenutak koji neću nikada zaboraviti. Bio sam dječak i sjećam se kako smo svi gledali utakmicu na malom TV prijemniku ispred zgrade u kojoj sam tada živio sa roditeljima. Kablovi su bili svuda i svi su bili srećni zbog tog uspjeha. Bio sam dijete, ali uvijek ću se sjećati toga. To je jedan od momenata koji su me inspirisali da se potrudim kako bih jednog dana postao profesionalni košarkaš.

Foto: Filip Roganović

Da malo promijenimo temu - ovo je bila uspješna sezona za KK Budućnost i tebe, kako gledaš na sve što se desilo?

Srećan sam zbog uspjeha, ali i mojih igara. Uglavnom igram kao šesti igrač i uživam u tome što sam među igračima koji imaju najviše odgovornosti u ekipi. Srećan sam što sam dio tima koji je postigao istorijski uspjeh, nije lako osvojiti ABA ligu, ali smo dali sve od sebe i ostvarili uspjeh. Trener mi je pomogao dosta ove sezone da postanem bolji igrač i osjećam da sam značajno napredovao posljednjih par mjeseci.

Kada govorimo o progresu, u mlađim danima, mnogi su te smatrali jednim od najvećih talenata u Evropi. Kao 24-godišnjak, kako sada vidiš svoj napredak?

Više nisam dijete (smije se). Odrastao sam, naučio mnogo toga posljednjih par godina. Zadovoljan sam ostvarenim, ali znam da ima još mnogo prostora za napredak. Sada imam drugačiji pogled na igru. Kada postanete stariji, malo se smirite i naučite da kontrolišete emocije. Mislim da sam u ovih par godina stekao mnogo iskustva, koje je kljjučno. I dalje sam vrlo mlad, uvijek želim da napredujem i učim nešto novo svakog dana.

Crna Gora je igrala u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina prošle godine. Kako seniorski tim raste iz godine u godinu, a mladi igrači konkurišu za mjesto u timu, kakva je po tebi budućnost crnogorske košarke?

Teško je predvidjeti budućnost. Iz ličnog iskustva, nikad ne možemo znati da li će se sve otvariti onako kako zamislimo, ako planiramo previše unaprijed. Ipak, ako uložimo trud u košarku, možemo stvoriti nešto zanimljivo za budućnost. Imamo potencijal, mnogo potencijala, ali moramo stići i iskustvo. To je veoma važno kako bismo nastavili da napredujemo i takmičimo se na najvišem nivou.

