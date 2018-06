Iznenađenje: Njemci u odbranu titule idu bez zvijezde Mančester sitija

Joaklim Lev je odredio 23 igrača za Rusiju i iznenadio njemačku i svjetsku fudbalsku javnost.

Na njegovom spisku nema Liroja Sanea, sjajnog krilnog napadača Mančester sitija, koji je bio viđeni putnik u Rusiju.

Lev je iznenadio i time što je na listu putnika uvrstio Manuela Nojera, koji se tek vratio iz povrede.

Njemci u odbranu svjetske titule idu sa sljedećim igračima:

Not going to Russia are @Bernd_Leno, @jonatah, @LeroySane19 and Nils Petersen. Thank you for your exemplary effort for the team! 👏



We hope to see you back in the DFB shirt soon! #BestNeverRest pic.twitter.com/TduL6xGmg1