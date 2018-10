Ja u Realu? Ne pratim duštvene mreže, zato i izgledam mlađe i imam lijep život

Maurisio Poketino je toliko velika želja Florentina Peresa da je predsjednik Reala spreman da plati Totenhemu 50 miliona da bi ga pustio da dođe u Madrid.

Ta informacija se pojavila danas u pojedinim španskim i engleskim medijima, a argentinski trener je, kaže, prvi put za to čuo od novinara, na pres konferenciji.

"Stvarno je to pisalo? Znate, ja sam stranac u ovoj zemlji, moj engleski je suviše slab da bih mogao da čitam šta piše u medijima. Takođe, nisam na društvenim mrežama, potpuno sam izolovan sa te strane... Baš me to ne zanima. Mislim da zbog toga i izgledam mlađi nego što jesam, a i osjećam se fizički i psihički dobro", rekao je Poketino.

Kao najozbiljniji kandidat da naslijedi Đulena Lopetegija pominje se Antonio Konte, a opcija je i Santjago Solari, nekadašnji igrač, a sada trener B tima.

Real u nedjelju igra protiv Barselone na Nou kampu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)