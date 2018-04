Jedinstvo na korak od odbrane titule

Odbojkaši Jedinstvo Bemaxa na korak su od odbrane šampionske titule - nakon maksimalne pobjede na svom parketu, u prvom meču, izabranici Darka Prebiračevića su i večeras u Podgorici savladali Budućnost Capital Plazu, sa 3:1 i poveli 2:0 u seriji.

Treći meč igra se u subotu u Bijelom Polju (16.30 sati), i bilo bi veliko iznenađenje, s obzirom na prikazano do sada, te kvalitet i iskustvo dva tima, da serija potraje više od tri meča.

"Težak me za nas. Tri naizgled laka seta koja smo dobili, bila su u egalu u prvoj polovini setova. Nakon 20. poena smo pravili serije od po 4-5 poena i tako rješavali set. Nadam se da ćemo u subotu da ostvarimo novu pobjedu i osvojimo novu titulu za naš grad. Imamo istorijsku priliku da odbranimo trofej, a zna se da je uvijek teže odbraniti pehar, nego ga prvi put osvojiti. Čestitam i Budućnosti, dali su maksimum, imaju par mladih vhunskih igrača kao što su Peruničić i Zvicer, ali mi smo, možda, malo iskusnija ekipa", Rekao je korektor Bjelopoljaca Jovan Delić, najbolji poenter meča sa 23 poena.

Foto: Filip Roganović

U sjajnom ambijentu, u kojem su se na 12:19 u drugom setu pojavili i “varvari”, Budućnost je uspjela da otkine set šampionu, ali nije uspjela više od toga.

"Dobro smo počeli, ali od polovine prvog seta nismo smogli snage da izguramo do kraja i osvojimo taj set. Slično je bilo i u drugom setu, a dolaskom “varvara” dobili smo krila da što bolje odigramo treći set, koji smo uspjeli da dobijemo dobrim servisom i odbranom. U četvrtom setu smo dali sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno da izborimo peti. Nadam se da ćemo u Bijelom Polju napokon doći do pobjede", Rekao je korektor Budućnosti Milutin Pavićević.

Foto: Filip Roganović

Budućnost Capital Plaza – Jedinstvo Bemax 1:3 (17:25, 16:25, 25:20, 16:25)

Podgorica – Univerzitetska dvorana. Gledalaca: 400. Sudije: Delić (Budva) i Simonovska (Bar).

Budućnost Capital Plaza: Dubak, Ćuk 7, B. Vlahović 2, Peruničić 10, N. Radović, Šćepanović, Zvicer 11, Hadžisalihović, Bošković, I. Vlahović (libero 1), Jelić, Vidić (libero 2), B. Radović 8, Pavićević 15. Trener: Balša Radulović.

Jedinstvo Bemax: Kuburović 3, Vukić, Delić 23, Popović (libero 1), Kojović, Bulatović 7, Rudić 10, Bugarin 8, Đuretić, Tomić, Madžunkov 7. Trener: Darko Prebiračević.

