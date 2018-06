Johanson: Možda nismo najjači tim, ali imamo najjači karakter

Za crnogorske rukometašice od sjutra počinje rasplet na Mediteranskim igrama.

„Lavice“ su došle na korak od medalje, prepreka do finala je Slovenija (petak, 17.30).

„Došli smo podmlađeni, mislimo na budućnost, ali sada smo isključivo u takmičarskom raspoloženju. Želimo medalju, koja bi mnogo značila ovim djevojkama, ali i crnogorskom rukometu i sportu uopšte“, kazao je selektor Per Johanson.

Na putu do završnice, Crna Gora je imala dva treninga, sa Turskom i Egiptom, i dva jača meča, od kojih je onaj sa Srbijom riješila na impozantan način (36:22).

Posljednji duel sa Makedonijom donio je i prvi rezultatski pritisak, koji su Johansonove djevojke riješile u drugom poluvremenu (28:23).

„Bila nam je potrebna takva utakmica, da osjetimo malo takmičarskog naboja i da vidimo kako reagujemo kada je teško. Igračice su pokazale da imaju pobjednički gen i kvalitet, da vjeruju u sebe. Mi nismo najbolji tim na Mediteranskim igrama, ali imamo najjači karakter, što često i presudi u važnim trenucima“, naglasio je Johanson.

Slovenija je, poput Makedonije, u Taragonu došla u najjačem sastavu, iskusnija je selekcija od crnogorske.

„Znamo Slovenke, jer smo mnogo puta u Budućnosti igrale protiv Krima. Dobra su ekipa, iskusna, ali naravno da vjerujemo u sebe i u pobjedu“, rekla je Dijana Ujkić.

Odbrana je, napominje Johanson, ključ...

„Sve ide od odbrane i tražiću od djevojaka da budu na maksimalnom nivou. Zadovoljan sam kako je to izgledalo, zadovoljan sam doprinosom mlađih djevojaka, koje žele da uče, da se razvijaju... Nakon četiri pobjede imamo i samopouzdanje, ali ne želim da djevojke osjete pritisak. Premlade su za to. Želim i siguran sam da će ponovo pokazati borbeni duh i karakter, jer one to imaju u sebi“, kazao je Johanson.

„Prezadovoljna sam i ponosna na ono što smo uradili u dosadašnjem toku turnira. Dale smo sve od sebe, sada želimo da sve to krunišemo medaljom“, poručila je Ujkić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)