Jokić najplaćeniji Srbin u istoriji, Džordž i Pol na istoj adresi

Prvi dan bitke za potpise slobodnih igrača u NBA ligi donio je već nekoliko značajnih odluka.

Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisaće petogodišnji maksimalan ugovor vrijedan 148 miliona dolara sa Denverom, piše ESPN.

Jokić je tokom posljednjih par godina izrastao u zvijezdu tima iz Kolorada. Prošle sezone je bilježio 18.5 poena, 10.7 skokova i 6.1 dodavanja po utakmici.

Denver je ostvario 46 pobjede u regularnom dijelu sezone, dok im je plasman u plej-of izmakao u posljednjem meču, kada su izgubili od Minesote.

Jokić će novim ugovorom postati najplaćeniji srpski košarkaš u istoriji, nadmašivši bivše zvijezde Sakramenta, Peđe Stojakovića (14.9 miliona po sezoni) i Vlada Divca (12 miliona).

Talentovani centar bio je 41. pik na NBA draftu 2014. godine.

Pol Džordž je okončao glasine o mogućem formiranju novog velikog tima u Los Anđelesu sa Lebronom Džejmsom.

Košarkaš Oklahoma Sitija prihvatio je četvorogodišnji makasimalan ugovor vrijedan 137 miliona dolara.

Breaking: Paul George has committed to sign a deal with the Oklahoma City Thunder, per @wojespn. pic.twitter.com/tuNqMoh4dm