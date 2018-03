Jokić superstar: Tripl-dabl za manje od 18 minuta

Nikola Jokić je vlasnik jednog NBA rekorda, a umalo je oborio sopstveni - srpski košarkaš je ušao u istoriju 16. februara protiv Milvokika, kada je ostvario tripl-dabl za 14 minuta i 33 sekunde, da bi večeras u duelu sa Sakramentom to uradio za manje od 18 minuta na terenu.

Jokić je za kratko vrijeme ostvario učinak od 20 poena, 11 skokova i deset asistencija, pokazavši još jednom da je postao pravi superstar.

Jokic just messing with everyone pic.twitter.com/VJ7beS6pFj