Još jedna dominantna partija Vučevića: Sada je deseti asistent u istoriji Orlanda

Nikola Vučević nastavlja sa sjajnim partijama - centar Orlanda upisao je još jedan dabl-dabl učinak, ali su "magični" poraženi od Toronta (93:91), košem Denija Grina 2,3 sekunde prije kraja meča.

"Danny Green for the win... YES HE DID!"



The @Raptors newcomer nails the GAME-WINNER to improve to 14-4 on the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/7BKDyA9qlz