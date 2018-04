Još samo jedna...

Podgorica slaviće cijela, Budućnost je opet najbolja, ..., zato što je naša titula! Stihovi čuvene navijačke pjesme orili su se večeras „Moračom”, gdje će košarkaši Budućnost Volija sjutra veče imati šansu za najvažniji pehar u klupskoj istoriji, trofej namijenjen osvajaču ABA lige! U paklu podgoričkog košarkaškog hrama, „plavi” su savladali Crvenu zvezdu sa 78:77 i u subotu od 21 čas će igrati za šampionsko prstenje protiv trostrukog uzastopnog prvaka.

Nevjerovatna drama riješena je kao u holivudskim filmovima, hepiendom Podgoričana i tragedijom Beograđana - Džejms Feldin je u posljednjem napadu promašio trojku, Matija Lesor ostao u reketu sam kao duh, ali je „iz odbojke” promašio zicer!

Iako je ulog bio ogroman, djelovalo je da su Džikićevi izabranici veoma rasterećeno ušli u meč, jer nisu realizovali samo prvi od šest uvodnih napada. Pogađali su svi iz startne postave - Nemanja Gordić, Kajl Gibson i Zoran Nikolić za dva poena, a Džastin Dolmen i Suad Šehović trojke za 12:8 poslije tri i po minuta.

Nikolić je povisio na plus šest (14:8), ali je Zvezda odgovorila serijom 8:0 za 50 sekundi i na startu 7. minuta preokrenula na 18:16. Podgoričani su uzvratili istovjetno, poveli 24:18, ali su Stefan Janković sa tri poena i Matija Lesor zakucavanjem smanjili na minimalnih 24:23 na prvoj pauzi.

Budućnost je nekako održavala prednost dok se nije probudio Feldin - čovjek koji je dvije sezone igrao za Panatinaikos je prespavao prva dva meča, promašio svih devet trojki u „Pioniru“, ali u „Morači“ ih je „sipao“ kao od šale i pogodio četiri od pet šuteva iza linije 6,75! S druge strane, Džikićev tim je nakon uvodne dvije promašio sedam vezanih trojki, pa je prednost gostiju rasla do minut i 21 sekundu pred kraj poluvremena, kada je Alen Omić povisio na 47:40.

Zvezda je u prvom poluvremena šutirala fenomenalnih 63,3 odsto iz igre, a tri najefikasnija igrača su bila sjajna - Omić je realizovao svih pet šuteva za dva poena (promašio samo dodatno bacanje), Feldin je pored šuterske serije sa velike distance pogodio i polaganje, a Tejlor Ročesti je trojke pucao 2-1, a dvojke 3-2. Dali su zajedno 31 poen, uz 13 pogođenih od 16 upućenih šuteva!

Omić je i na startu drugog poluvremena lagano realizovao još dva šuta, nakon čega je Zoran Nikolić konačno našao rješenje da ga zaustavi - prvo ga je blokirao, a onda natjerao da uputi loptu ka košu iz gotovo nemoguće situacije, što je omogućilo „plavima” da uhvate priključak (52:53). Imali su i napad za preokret, ali je Gibson po ko zna koji put ove sezone pretjerao u soliranju, pa je Feldin vratio plus četiri (56:52).

Odlična stvar za „plave” je bila što je Omić sa 14 sekundi u napadu napravio treći i četvrti faul, pa je na tačno 14 minuta do kraja morao na klupu da odmori. Domači su to iskoristili i 45 sekundi prije isteka 3. četvrtine opet poveli, a 31 sekundu kasnije trojkom Nikole Ivanovića došli do 68:64.

Kada je Gordić na isteku 32. minuta pogodio sa osam metara za 73:67, činilo se da Zvezdi nema spasa, jer nije imala nikakvih rješenja u napadu. Beograđani su se, ipak, nekako snašli i trojkom Ognjena Dobrića i košem uz dodatno bacanje Dilana Enisa izjednačili na 73:73. Da Gibson nije kvario što se kvariti moglo, možda bi pobjednik bio odlučen i ranije, ali se ušlo u dramu u kojoj su redom promašivali Ivanović, Feldin i Gordić, pa je Zvezdi ostalo 23 sekunde za posljednji napad. Džikić je odlučio da rizikuje i da brani. I pogodio, mada mu sigurno nije bilo lako kad je vidio da je Lesor sam na ziceru.

Četvrti meč serije igra se sjutra veče u „Morači” od 21 čas. Budućnost traži titulu, Zvezda majstoricu, koja bi se igrala u „Pioniru” u ponedjeljak u 19 sati. Valjda neće...

BUDUĆNOST VOLI - CRVENA ZVEZDA 78:77 (24:23, 18:24, 26:17, 10:13)

Podgorica - Dvorana „Morača”. Gledalaca: 6.000. Sudije: Javor, Majkić (Slovenija), Hordov (Hrvatska).

Budućnost Voli: Ivanović 10 (6-5), SU. ŠEHOVIĆ 3, DOLMEN 5 (2-2), Barović 10 (2-2), Se. Šehović 3 (1-1), GORDIĆ 17 (7-4), Ilić, Z. NIKOLIĆ 12 (2-2), GIBSON 10 (2-1), Popović 5 (4-3), Lendri 3 (2-1), D. Nikolić.

Crvena zvezda: Kešelj, Davidovac, LAZIĆ 2, Dobrić 5, FELDIN 19 (2-1), Janković 3 (2-1), ROČESTI 12, OMIĆ 18 (2-0), Lesor 6 (2-0), Enis 8 (1-1), Jovanović, BJELICA 4 (2-2).

