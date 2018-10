Jovetić: Nisu bili mnogo bolji, trebalo je manje da igram

Stevan Jovetić bio je vidno razočaran nakon meča sa Srbijom i poraza 2:0, svjestan da je Crna Gora bila daleko od očekivanog nivoa...

Posebno - prvim poluvremenom...

"Nije to strah, strah od utakmice ne postoji. Jeste velika utakmica, ali nije prva, a i dovoljno smo iskusni. Tačno je da smo prvo poluvrijeme igrali loše, igrali smo njihovu igru, dugim loptama, s tim da oni imaju igrača za takav stil, a mi nemamo. Kada smo spustili loptu dolje, povezali tri dodavanja, dolazili smo u šanse, u opasnu zonu. Čestitam Srbiji, nisu bili mnogo bolji, ali su iz dva šuta dali dva gola. Mi nismo iskoristili neke situacije. Ovo je prvo poluvrijeme, imamo drugo u Beogradu, nadam se da ćemo biti svi na okupu i da ćemo uraditi sve da se revanširamo", rekao je kapiten Crne Gore.

I Jovetić je imao primjedbi na sudiju Rokija.

"Navlačio je malo u njihovu korist, taman krenemo nešto da radimo, on prekine igru. Ali, čuo sam da je penal bio, tako da nas nije drastično oštetio. Jeste sjeckao igru, svirao neke bespotrebne faulove, ali nije pravio kardinalne greške".

Slijedi Litvanija, pitanje je koliko je Jovetić spreman za dva meča u tri dana, nakon što je tek izašao iz povrede, zbog koje je pauzirao mjesec i po...

"Ne znam. Iskreno, trebalo je da igram mnogo manje, ali ok sam. Kad sam rekao da sam spreman i da ću da igram onda je to to", kazao je Jovetić.

