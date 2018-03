Jovetićeva serija bez kraja: Sa klupe donio pobjedu Monaka

Stevan Jovetić je nastavio najbolji golgeterski ritam u karijeri.

Naš reprezentativac postigao je osmi gol u sezoni, šesti na posljednjih pet mečeva - pogodio je mrežu Lila za pobjedu Monaka od 2:1 na stadionu "Luj II".

Utrčao je iz drugog plana, Mutinjo ga na vrijeme pronašao, a Jovetić efektno prebacio golmana gostiju.

Iako je u velikoj formi, Jovetić je utakmicu počeo na klupi, jer je trener Leonardo Žardim ukazao šansu oporavljenom Radamelu Falkau.

Na poluvremenu, kod 1:1, uveo ga je umjesto Keite Baldea, a 15 minuta kasnije Jovetić je pogodio za vođstvo.

Jovetić je u 2018. godini, na sedam mečeva, računajući dva u Kupu Francuske, postigao osam golova.

The pass from Moutinho 😍

The chip from Jovetic 🙌



A brilliant goal from Monaco! 🔴 pic.twitter.com/wvQm7qHS7E