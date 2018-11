Jovović: Mogli smo i do boda; Vešović: Poklonili smo im prvo poluvrijeme; Tadić: Opustili smo se

Od specijalnog izvještača Vijesti

Reprezentativac Crne Gore Vladimir Jovović kazao je da Crna Gora na kraju može i da žali što iz Beograda nije donijela bod.

"Počeli smo dobro, ušli smo solidno u meč, imali dvije šanse, a onda smo primili dva laka i brza gola, koji su sve promijenili. I protivnik se, naravno, pita, a Srbija je veoma jak rival. Dogovorili smo se na poluvremenu da izađemo agresivnije, da pokažemo šta znamo. To smo i uradili. Mogli smo i do 2:2, imali smo šanse, vjerovali smo do kraja", rekao je Jovović.

"Moram da kažem i da smo oštećeni i da je poništeni gol Mugoše bio regularan", naglasio je vezista Crne Gore.

Marko Vešović je naglasio da je naša reprezentacija Srbiji "poklonila" cijelo poluvrijeme.

"Govorili smo da ne smijemo da im poklonimo ništa, ali očito je problem u našim glavama. Kada smo vidjeli da možemo da igramo sa njima, pokazali smo mnogo više. Dali smo gol, tačnije dva, ali je jedan neopravdano poništen. Možemo da žalimo, ali nismo bili pravi svih 90 minuta", kazao je Vešović.

Crna Gora je bila desetkovana u Beogradu, bez pet standardnih prvotimaca - Jovetića, Savića, Vukčevića, Tomaševića, Bećiraja, kao i Stojkovića...

"Mnogi od nas ne igraju na svojim pozicijama, to je objektivan problem, ali nije opravdanje - ovo je reprezentacija, svi moramo da dajemo maksimum", kazao je Vešović.

Reprezentativac Srbije Dušan Tadić rekao je da je njegov tim odigrao dva različita poluvremena.

"Prvo je model kojim bi trebalo da igramo, drugo je bilo suprotno od toga.. U prvom dijelu smo mogli da imamo 3-4 gola prednosti, a zatim je Crna Gora osjetila šansu da može da se vrati. Mi smo joj to omogućili, opustili smo se. Na kraju je sve ispalo dobro", kazao je as Ajaksa.

