Jovović sa Fajselijem u četvrtfinalu Kupa Azije

غدا يوم غير عادي للشعب الفيصلاوي ، فمواجهة الغد امام الانصار اللبناني ستكون احتفالية بعودة اللاعبين واحتفالية اخرى بالتأهل لنصف نهائي غرب اسيا كبطل للمجموعة بإذن الله . - من أي منطقة او محافظة حاضر غدا في الملعب؟ 💙

