Junajted se poigravao sa Stoukom

Mančester junajted je u velikom stilu zatvorio 23. kolo Premijer lige i smanjio minus u odnosu na lidera Mančester siti na 12 bodova.

Za Žozea Murinja je vjerovatno važnije što su "crveni đavoli" odbranili drugo mjesto - nakon trijumfa nad Stoukom (3:0), Junajted ima tri boda više od Čelsija i Liverpula.

Dileme na "Old trafordu" nije bilo, jer je domaćin poveo već u 9. minutu kada je Antonio Valensija oplaio po lopti lijevom nogom i načeo mrežu "potersa".

Marsijal je prekrasnim pogotkom u finišu prvog poluvremena povisio na 2:0, pa je novi menadžer Stouka Pol Lambert (promovisan je danas, meč je odgledao s tribina) uživo mogao da se uvjeri da ga čeka veliki posao u borbi za opstanak.

Stouk, koji nije slavio na "Old trafordu" još od 1976. godine, večeras je postao prvi tim u najjačih pet evropskih liga koji je primio 50 golova...

