Junajted se vraća na "Vembli": "Đavoli" preko Totenhema do finala

Totenhem još mora da čeka na trofej koji nije osvojio od 1991. godine, a Mančester junajted ima šansu da koliko toliko izvuče sezonu punu turbulencija na svim frontovima.

"Crveni đavoli" su prvi finalisti FA kupa i 19. maja će se vratiti se na "Vembli" po trofej nakon što su savladali Sparse u londonskom hramu fudbala - bilo je 2:1, i to poslije preokreta.

"Zaslužili smo ovu pobjedu. Mislim da je veći period meča pripao nama i da smo bili bolji čak i kada je protivnik držao loptu. Malo smo izgubili kontrolu nakon primljenog gola, ali je poslije izjednačenja sve bilo kako smo željeli", rekao je Žoze Murinjo i obratio se kritičarima:

"Radimo neke stvari koje ovaj klub nije godinama i pitamo se - da li se pretjeruje s kritikama na naš račun? Ovo će nam biti četvrto finale u tri godine i zato mislim da neke kritike nisu na mjestu", dodao je Portugalac, koji bi mogao da postane tek treći menadžer koji je osvajao FA kup s dva različita kluba (nakon Herberta Čepmena i Bilija Vokera).

Dele Ali je u 11. minutu donio prednost Totenhemu na pas Kristijana Eriksena, ali je kasnije izjednačio Aleksis Sančes poslije centaršuta Pola Pogbe koji je oduzeo loptu Musi Dembeleu.

Totenhem je i kasnije napadao, činilo se i da je bliži novom vođstvu, a onda ga je šokirao Ander Erera pogotkom u 62.

Nakon toga, tim Maurisija Poketina je stao, Junajted znao kako da odbrani prednost, pa sada čeka boljeg iz duela Čelsija i Sautemptona koji se igra sjutra (16 časova) takođe na "Vembliju".

"Svaki poraz je loš i ovaj nema dobru stranu. Mislim da smo zaslužili više, ali je realnost da smo eliminisani i razočarani smo. Totenhem godinama radi velike stvari, ali nije lako doći do trofeja u konkurenciji timova kao što su Mančester siti, Čelsi, Mančester junajted...Najvažnija je stvar što smo postali konkurentni, a valjda ćemo i napraviti iskorak", istakao je Poketino.

29 - @ManUtd have reached their 29th major domestic cup final (20 #FACup, 9 League Cup), more than any other side in English football. Familiar. pic.twitter.com/I095kPj83k