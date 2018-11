Junajted šokirao Juve, Siti brojao do šest, Real se razigrao u Plzenju

Velika pobjeda Mančester junajteda u Torinu, veliki povratak Žozea Murinja na italijansko tlo.

"Đavoli" su nanijeli Juventusu prvi poraz u sezoni, iako su u većem dijelu meča bili nadigrani, ali su ono najbolje sačuvali za kraj - prvo je Mata iz slobodnog udarca u 86. izjednačio nakon gola Kristijana Ronalda, a totalni preokret je viđen u 90. kada je Aleks Sandro u gužvi zatresao sopstvenu mrežu.

Juve je ostao na devet bodova, i dalje je u dobroj poziciji, a Junajted ima sedam, dva više od Valensije...

Mančester siti je dao šest golova Šahtjoru i na korak je od plasmana u osminu finala, dok je Lion u finišu prokockao dva gola prednosti protiv Hofenhajma, kojem je bod donio dvostruki strijelac Andrej Kramarić.

Real Madrid se razigrao u Plzenju - dao je pet golova. Pogađali su Karim Benzema dva puta, Kazemiro, Garet Bejl i Toni Kros.

Rezultati

Grupa E

Bajern - AEK 2:0

Levandovski (penal) 30, 71.

Benfika - Ajaks 1:1

Žonas 29 - Tadić 61.

Grupa F

Mančester siti - Šahtjor 6:0

David Silva 13, Žezus (penal) 24, 67 (penal), 90+2, Sterling 49, Marez 84.

Lion - Hofenhajm 2:2

Fekir 20, Ndombele 28 - Kramarić 65, 90+2.

Grupa G

Viktorija Plzenj - Real Madrid 0:5

Benzema 21, 37, Kazemiro 23, Bejl 40, Kros 67.

CSKA - Roma 1:2

Sigurđson 51 - Manolas 4, Pelegrini 59.

Grupa H

Juventus - Mančester junajted 1:2

Ronaldo 65 - Mata 86, Sandro (autogol) 90.

Valensija - Jang Bojs 3:1

Mina 14, 42, 56 - Asale 37.

TOK MEČEVA

Žezus je upisao het-trik za 6:0 u duelu Sitija i Šahtjora, dok je Hofenham izjednačio u Lionu.

Šok za Juventus - Junajted je preokrenuo u samom finišu. Sada je 2:1 za tim Žozea Murinja. Autogol je postigao Aleks Sandro.

Izjednačenje u Torinu - Mata je iz slobodnog udarca odgovorio na majstoriju Ronalda (1:1).

"Građani" vode 5:0 - mrežu Šahtjora je zatresao i Marez.

Mančester siti vodi 4:0 protiv Šahtjora. Opet je sa bijele tačke pogodio Žezus, a Bajern je na 2:0 u duelu sa AEK-om.

Peti gol Reala u Češkoj - upisao se Kros (5:0).

Hofenhajm je smanjio u Lionu, iako ima igrača manje - 2:1.

Konačno je pao gol i u Torinu. Majstorski je pogodio Kristijano Ronaldo - Juventus vodi u duelu sa Mančeester junajtedom. Portugalcu je ovo prvi gol na 454 minuta u Ligi šampiona.

Ajaks je izjednačio u Lisabonu - sada je 1:1 protiv Benfike. Pogodio je Tadić.

Siti vodi 3:0 protiv Šahtjora, pogodio je Sterling.

Počela su druga poluvremena.

Društvene mreže bruje o penalu koji je dosuđen Sitiju. Očigledna je velika greška sudije Kasaija.

Kraj prvog poluvremena na šest terena.

Real ima ubjedljivih 4:0, Siti i Lion su na sigurnih 2:0, vode i Bajern i Benfika..., pogodaka jedino nema u duelu Juventusa i Mančester junajteda.

7 - Karim @Benzema has scored his 200th goal for @realmadriden in all competitions, becoming the 7th player to reach this tally for the club. Olympus. pic.twitter.com/eDkAqC738F