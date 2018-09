Junajted stao na Fergijevom povratku, Liverpul i Siti moćni

Ser Aleks Ferguson se prvi put poslije izliva krvi u mozak u maju vratio na „Old traford“, ali nije donio sreću Mančester junajtedu.

Najveći menadžer u istoriji engleskog fudbala je gledao kako se klub koji je vinuo do neslućenih visina povija pod naletima Vulverhemptona, kako David de Hea brani tri zicera, ali je podigao ruke visoko u vazduh u 18. minutu, kada je Fred dao prvi gol u dresu „crvenih đavola“.

Brazilac je tako ispisao istoriju, jer je postao 500. igrač Junajteda koji je zatresao mrežu u zvaničnim mečevima.

Bivši vezista Internasionala i Šahtjora je u sudijskoj nadoknadi umalo povisio na 2:0, ali je njegov sjajan slobodni udarac majstorski zaustavio Rui Patrisio.

500 - Fred is the 500th different player to score a competitive goal for @ManUtd (exc. own-goals). Milestone. pic.twitter.com/ysOZmKQHp7 — OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2018

I onda u 53. minutu šok za domaće - Raul Himenes je vratio loptu na Žoau Mutinju, koji je sa ivice šesnaesterca sjajno zatresao mrežu De Hee, prvi put u posljednjih 28 ligaških utakmica za konačnih 1:1.

28 - João Moutinho has scored his first goal in 28 league games since netting against PSG in November 2017. Equaliser. pic.twitter.com/DW6gyIFjIi — OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2018

Navijači Volvsa nisu slavili samo bod na „Teatru snova“, već pobjedu u najvažnijoj bici njihovog bivšeg broja 1, Karla Ikemea. Nekadašnji nigerijski reprezentativac je u julu završio karijeru, nakon što je obavijestio javnost da je pobijedio akutnu leukemiju, a Junajted i fanovi „vukova“ su mu odali počast...

#MUFC has given special permission for @Wolves fans to unfurl a banner in support of former goalkeeper Carl Ikeme, who is being treated for leukaemia. pic.twitter.com/saAj1wWxpk — Manchester United (@ManUtd) September 22, 2018

Liverpul je upisao i sedmu pobjedu u isto toliko zvaničnih mečeva u sezoni, ovog puta protiv Sautemptona (3:0). Vesli Hut je u 10. minutu, u želji da spriječi da lopta dođe do Roberta Firmina, zatresao svoju mrežu nakon centaršuta Džerdana Šaćirija, na 2:0 je povisio Žoel Matip u 21, a u 45. je sve dileme, ako ih je i bilo, otklonio Mohamed Salah.

Do poluvremena je sve riješio i Mančester siti, jer su Serhio Aguero u 32, Bernardo Silva u 35. i Ilkaj Gindogan u 44. minutu dali golove Kardifu u Velsu. U nastavku je dva puta pogodio Rijad Marez i postavio konačnih 0:5...

Liverpul sada bježi Mančester junajtedu osam, a gradski rival šest bodova.

Barnli je nakon remija u 1. kolu i četiri vezana poraza stigao do prve pobjede, i to sa stilom, jer je savladao Bornmut sa 4:0.

Rezultati 6. kola

Mančester junajted - Vulverhempton 1:1 (Fred 18 - Mutinjo 53)

Liverpul - Sautempton 3:0 (Hut 10. autogol, Matip 21, Mane 45)

Kardif - Mančester siti 0:5 (Aguero 32, B. Silva 35, Gindogan 44, Marez 67, 89)

Fulam - Votford 1:1 (Mitrović 78 - Grej 2)

Kristal Palas - Njukasl 0:0

Barnli - Bornmut 4:0 (Vidra 39, Lenon 41, Barns 84, 89)

Lester - Hadersfild 3:1 (Iheanačo 21, Medison 66, Vardi 76 - Jorgensen 5)

Danas

Brajton - Totenhem (18.30)

Nedjelja

Vest Hem - Čelsi (14.30)

Arsenal - Everton (17.00)

