Juta bolja od Oklahome: Grubi faulovi i Donovan Mičel obilježili meč

Košarkaši Jute savladali su Oklahomu (113:96) u četvrtom meču plej-ofa zapadne konferencije i poveli 3:1 u seriji.

Meč je obilježila nervozna igra obje ekipe, pa je jednom prilikom u trećoj četvrtini došlo do sukoba na parketu. Kuliminiralo je na oko tri minuta do kraja meča kada je Krauder laktom udario Adamsa. Vestbruku i Entoniju se to nije dopalo pa je na parketu nastala opšta rasprava. Vestbruk je na kraju i udario Kraudera, a nakon nekoliko minuta gledanja snimka, sudije su odličile da nema tehničke greške, samo običan faul. Krauder je sa druge strane isključen.

Jutu je sa 33 poena predvodio Donovan Mičel, Džo Ingls je dodao 20, a Rudi Gober je duel završio sa 16 poena. Mičelova 33 poena novi su rekord za rukija u franšizi Jute u plej ofu. Mičel je u prva četiri plej-of meča u karijeri ukupno postigao 110 poena, što je rekord NBA još od kada je Majkl Džordan kao ruki na istom broju mečeva 1985. postigao 117 poena.

Sa druge strane je najefikasniji bio Pol Džordž sa 35 poena, Rasel Vestbruk je dodao 23 uz 14 skokova, a Karmelo Entoni je meč završio sa 11 poena.

Hjuston je na korak od polufinala plej-ofa nakon što je u četvrtom meču savladao Minesotu (119:110).

Džejms Harden predvodio je Hjuston sa 36 poena. Od toga je 22 poena postigao u trećoj dionioci. Kris Pol ga je pratio sa 25 poena.

U Minesoti je najbolji bio Karl Entoni Tauns sa 22 poena i 15 skokova za dabl - dabl, Džimi Batler dodao je 19 poena i devet skokova.

Rezultati:

Juta - Oklahoma 113:96

Minesota - Hjuston 100:119

