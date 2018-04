Juve protiv Napolija: Posljednja šansa za "azure"

Napoli je pomalo neočekivano dobio šansu da bitku za Skudeto učini dramatičnom.

Juventus je prije dva kola pobjegao na šest bodova, činilo se da potpuno kontroliše situaciju, ali bi remi sa Krotoneom u srijedu mogao bitno da utiče na tabelu - Napolitanci su u međuvremenu savladali Udineze i prišli na minus četiri.

Pred večerašnji međusobni okršaj u Torinu od 20.45 "azuri" znaju da bi im pobjeda otvorila mnogo toga, jer im naruku ide i raspored - "stara dama" do kraja sezone ima gostovanja i Interu i Romi, koji se bore za plasman u Ligu šampiona.

Ipak, jasno je da je sve u rukama Juvea, neprikosnovenog i dežurnog šampiona Italije.

"Pred nama je pet mečeva koji mogu da budu pet finala. Imamo 85 bodova, u igri je još 15 i mislim da je naša sezona u ovom trenutku odlična. U istom ritmu je i Napoli, a ja mislim da ovaj derbi neće biti presudan kako god se završio", rekao je trener Juvea Masimilijano Alegri i dodao:

"Napoli se praktično u sred sezone jasno opredijelio da baci sve karte na prvenstvo. Tako da je ovaj meč mnogo važniji za našeg rivala. Mi imamo četiri boda prednosti, ali ne želimo da mislimo o toj razlici", istakao je Alegri.

Juve je bio prvak posljednjih šest godina (po tri titule sa Antonijom Konteom i Alegrijem), dok Napoli na Skudeto čeka još od 1990. godine.

"Dolazimo u Torino da nametnemo svoj stil i da uradimo sve da pobijedimo. Više puta sam rekao da je Juve kao klub u odnosu na nas druga dimenzija, ali na terenu moramo da vjerujemo da smo dovoljno jaki da osvojimo tri boda", istakao je trener Napolija Mauricio Sari.

