Juve slavio na svoj način, Anćelotijev Napoli krenuo trijumfalno iz Rima

Daleko od toga da je početak Serije A bio lagan za Juventus, ali tri boda su stigla, i to u sudijskoj nadoknadi.

Juve je pobijedio Kjevo u Veroni (3:2) na debiju Kristijana Ronalda, a trijumf mu je donio čovjek iz sjenke - Federiko Bernardeski je bio strijelac u 93. minutu.

"Stara dama" je povela poslije 160 sekundi igre golom Samija Kedire, do 20. minuta je imala još dvije velike šanse da riješi meč, ali su se onda rastrčali i "leteći magarci" i ogromnom željom parirali velikom favoritu.

Marijuš Stepinski je u 38. izjednačio, da bi Emanuele Đakerini iz penala u 56. donio preokret domaćinu i učinio da sanjaju o pobjedi na startu.

Juve je, ipak, na sve načine tražio pobjedu i dobio je ono što je želio u samom finišu.

Prvo Leonardo Bonući, a onda i Bernardeski, učinili su da veći dio navijača na "Bentegodiju" slavi, jer je u Veroni bio ogroman broj navijača Juvea.

"Tražili smo pobjedu, tražili smo dobru igru i sve to smo dobili. Ronaldo? On je klasa, pravi razliku i tek ćete to da vidite", poručio je Masimilijano Alegri.

Ronaldo se, s druge strane, nije proslavio na debiju, promašio je nekoliko šansi koje obično pretvara u gol, a pamtiće se i da je povrijedio golmana protivnika Stefana Sorentina, koji je izgubio svijest i morao je da napusti teren.

Dobar start zabilježio je Napoli i savladao Lacio u Rimu.

Nije dobro počeo debi Karla Anćelotija, jer je Lacio poveo u 25. minutu golom Ćira Imobilea, ali je u sudijskoj nadoknadi poravnao Arkadijuš Milik.

Nakon mnogo šansi na obje strane prevaga je bio pogodak Lorenca Insinjea u 59. minutu.

Crnogorski reprezentativac Adam Marušić je odigrao cijeli meč za rimski tim.

Nedjelja: Torino - Roma (18), Bolonja - Spal, Empoli - Kaljari, Parma - Udineze, Sasuolo - Inter (20.30); Ponedjeljak: Atalanta - Frozinone (20.30); Odloženo: Milan - Đenova, Sampdorija - Fiorentina.

