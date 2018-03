Kada sam stigao u PSV mislio sam da sam čudo, a bio sam samo jedan od mnogih

Prije tri i po godine bio je drugi najmlađi debitant u istoriji crnogorskog fudbalskog tima, a svoj drugi poziv u nacionalnu selekciju dočekao je kao standardan član standardnog prvoligaša jedne od deset najjačih evropskih liga.

Aleksandar Boljević, nekadašnja nada Zete, potom veliki talenat PSV Ajndhovena, sada 22-godišnja uzdanica belgijskog Vasland-Beverena, jedva čeka da se sjutra javi selektoru Ljubiši Tumbakoviću i saigračima na okupljanju reprezentacije pred mečeve sa Kiprom i Turskom.

"Prvi poziv u reprezentaciju 2013. godine doživio sam kao nagradu za tadašnje partije u Zeti i fantastično ljeto u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada smo postali prva crnogorska ekipa koja je stigla do plej-of faze. Sadašnji poziv doživljavam kao potvrdu da sam u međuvremenu ipak uradio nešto značajno u klubu, u ozbiljnoj ligi", kaže Boljević za „Vijesti“.

Imao je 17 godina i 10 mjeseci kada je u novembru 2013. dobio minute u prijateljskom meču protiv Luksemburga i postao drugi najmlađi debitant u reprezentaciji, nakon Stevana Jovetića i njegovog ulaska u igru protiv Mađarske 2007.

Reprezentativno iskustvo Boljević je u međuvremenu je sticao kroz omladinsku i mladu selekciju Crne Gore.

"Vjerujem da sam sada bolji igrač nego što sam bio prije tri i po godine, što je valjda logično i prirodno – bio sam tada vrlo mlad, 'samo' talenat, sada sam stekao neko iskustvo, takmičarsko prije svega, igrajući u standardno u klubu. U Beverenu sam dobio ono što mi je bilo potrebno i što je najvažnije za fudbalera mojih godina – kontinuitet u igri. Bolje je za mladog igrača da igra bilo gdje, ali da igra, nego da sjedi na klupi ili tribinama", ističe Boljević.

A on ne igra bilo gdje – svake sedmice za protivnike ima fudbalere Anderlehta, Klub Briža, Genka, Genta, Standarda iz Liježa...

U sezoni čiji je regularni dio završen prošle sedmice bio je standardan – odigrao je čak 27 od 30 utakmica, a postigao je i dva gola. Ukupno, za dvije sezone, odigrao je 57 mečeva za Beveren.

"Zadovoljan sam brojem utakmica koje imam u nogama, povjerenjem koje u mene imaju trener, saigrači i svi u klubu. Ono što mi je nedostajalo, to je malo konkretniji učinak u napadu, izražen brojem golova i asistencija. Slijedi razigravanje, druga faza sezone, mi smo rezultatski rastrećeni i vjerujem da ću se na majsko okupljanje reprezentacije, ako dobijem poziv, vratiti sa boljim individualnim brojkama u klubu", naglašava brzonogi krilni napadač.

Regularni dio sezone Beveren je završio na 12. mjestu. Belgijski šampionat igra se po „čudnom“ sistemu – prvih šest ekipa u plej-ofu razigrava za titulu i za Evropu, preostalih devet timova takođe igraju svoju posebnu ligu, ali takmičarski je značajno samo 1. mjesto, koje donosi izlaz na evroscenu. Nema bojazni ni od ispadanja, u drugu ligu se već preselio Bećirajev Mehelen.

"Samo tri kola prije kraja regularnog dijela sezone bili smo na dva boda od 6. mjesta i plej-of faze. Ali, izgubili smo u direktnom duelu protiv Genta, onda je stigao i poraz od Genka i šanse su propale, iako smo naš cilj za ovu sezonu u načelu ispunili", dodaje Boljević, koji će u narednih 10 dana biti u drugoj, za većinu igrača najljepšoj fudbalskoj priči.

"Mnogo me je obradovao poziv u reprezentaciju, to je satisfakcija za sve što sam radio do sada i što treba da radim ubuduće. Želim da se pokažem u što boljem svijetlu, da uvjerim selektora i sturčni štab da na mene mogu ozbiljno da računaju u budućnosti. Reprezentacija je mlada, u prošlom ciklusu je napravljena sjajna selekcija i ne sumnjam da ću se uklopiti u pravi način", zaključuje Boljević.

Foto: waasland-beveren.be

Iskustvo iz Ajndhovena

Boljević je tek postao punoljetan kada je, u ljeto 2014, prešao iz Zete u PSV.

Promjena je bila – kosmičke prirode.

"Nije lako mladim igračima kada pređu u takav klub. Donose sa sobom talenat, a to je samo jedan dio od onoga što igrač treba da posjeduje da bi uspio u takvoj konkurenciji. Ja sam mislio da sam 'čudo', a onda sam vidio da imaju mnogo takvih fudbalera, iz svih krajeva, da je to prava fabrika u kojoj moraš da imaš sve da bi stigao do prvog tima. A klubu je dovoljno da od toliko igrača napravi dvojicu pravih. Trebalo mi je i vremena da se prilagodim, na mnogo brži fudbal, u oba pravca", priča Boljević.

Nije, međutim, pogriješio što je prešao u PSV, bila je to velika odskočna daska, ali i velika škola.

"Pune dvije godine sam igrao za mladi tim u Drugoj ligi, odigrao preko 70 mečeva, debitovao sam i za prvu ekipu. Takođe, treninzi sa fudbalskim veličnimama kakvi su Rud van Nistelroj, Mark van Bomel, koji rade u klubu, takođe i trenerom Filipom Kokuom, bili su neprocjenjivi".

Godinu prije isteka ugovora sa PSV-om, Boljević je dobio ponudu Beverena.

"Odlučio sam da prihvatim, jer sam vidio da nije baš lako doći do prvog tima PSV-a. Nisam pogriješio, imam sve što mi je potrebno, nedavno sam i produžio ugovor".

I iz Holandije i iz Belgije, Boljević je ponešto pokupio...

"U PSV-u sam stekao igračku finoću, ali to je ipak druga liga. Beveren je prava takmičarska priča, gdje sve više učim da budem takmičar".

