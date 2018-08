Kadija: Želim da Lovćen vratimo na nekadašnje staze

Miodrag Kadija potvrdio je informaciju "Vijesti" da se vraća na mjesto gdje je ostavio neizbrisi trag - na klupu košarkaša Lovćena, nakon punih 10 godina.

"Želim da Lovćen vratimo na nekadašnje staze", rekao je Kadija za Radio Cetinje, ističući da mu je drago što je ponovo u matičnom klubu i da vjeruje da je pred klubom uspješna sezona.

Kadija jj treći put u karijeri trener Lovćena. U prvom mandatu, koji je trajao punih devet godina, u ligi SR Jugoslavije, sa Lovćenom je stigao do polufinala Kupa, bio je među četiri u prvenstvu, na Cetinju, u dvorani u kojoj u to virjeme nije bilo slobodnog mjesta, padali su svi velikani, Partizan, Crvena zvezda (koje je dobijao i u Beogradu), Budućnost. Lovćen je tada igrao i Evropu, Kup “Radivoja Koraća”…U drugom mandatu sa Lovćenom je igrao finale Balkanske lige.

U trećem mandatu, osim utakmica na domaćoj sceni, sa Lovćenom ga očekuje i nastup u ABA2 ligi, u kojoj su Cetinjani prošle sezone zauzeli veoma dobro šesto mjesto.

Kadiji će u stručnom štabu pomagati dosadašnji trener Petar Jovanović. U međuvremenu, klub su napustili Draško Albijanić, Mihailo Radunović i Vasilje Baćović.

Ugovor je produžio Aleksa Popović, a timu se priključio Milutin Đukanović, povratnik u redove Lovćena, koji je u sezoni 2014/15 u dresu Cetinjana bio najbolji strijelac crnogorskog šampionata. Obaj 27-godišnji bek u svoj rodni grad stiže iz sarajevskog Sparsa, za koji je u protekloj sezoni bilježio 8,8 poena na 15 utakmica u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Pored Lovćena i Sparsa, branio je i boje Budućnosti, Ulcinja, Turk Telekoma, Zrinjskog, Opave i Dune Asfalt.

"S obzirom na to da je otišlo puno igrača i da treba dovesti pet ili šest novih, neobjektivno je sada govoriti o ciljevima. Sačekaćemo da prvo napravimo ekipu, da vidimo koji će to kvalitet biti, a ova godina će biti izuzetno teška i liga će biti mnogo jača", dodao je Kadija, koji je sa kadetskom reprezentacijom Srbije i Crne Gore osvojio je zlatnu medalju na Eurobasketu 2003. godine u Španiji, a bio je i selektor juniorske selekcije SCG (bio je peti na EP 2004. godine) i selektor juniora Crne Gore.

Pripreme Cetinjana kreću u ponedjeljak, i to sa mlađim igračim.

"Nadam se, da ćemo od prvog septembra biti kompletni. Jedan od najboljih igrača Aleksa Popović neće biti tu do 17. septembra zbog obaveza prema reprezentaciji i to će biti veoma nezgodno, jer se baš u to vrijeme pravi igra. Forma se tempira za ekipu a moramo početi bez njega. Dobro bi bilo da dogovorimo i saradnju sa mladim Popovićem koji je igrao u Teodu prošle godine. On je, takođe, na širem spisku, tako da nam i to otežava sutuaciju. Ali, hajde da ne kukamo stalno, nego da pričamo o pozitivnim stvarima, važno je da dobro treniramo i da napravimo kvalitetnu igru i kvalitetne igrače. Stvarno bi bilo lijepo da Lovćen napravi dobar rezultat, i nadam se da nam predstoje sve bolje i bolje igre Lovćena", zaključio je Kadija, koji je u karijeri vodio je i Budućnost, Atlas, Strumicu i Feni Industriju, i u dva navrata Teodo.

