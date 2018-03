Kakav gest: Fiorentina potpisuje novi ugovor Astoriju, novac ide porodici

Fiorentina neće tek tako zaboraviti kapitena Davidea Astorija koji je preminuo u noći između subote i nedjelje, pokazuje to i human gest, koji bi trebalo da se ozvaniči narednih dana.

"Viola" će, naime, produžiti ugovor dosadašnjeg igraču, a mjesečna plata će ići na račun njegove supruge i dvogodišnje kćerke.

Malagó has just announced Fiorentina will extend Davide #Astori contract and will pay his wage to the family. Fantastic, really @acffiorentina! 💜👏🏻