Kako je propao transfer u Napoli: Rukovali smo se, a onda je predsjednik pocijepao ugovor

Crnogorski napadač Filip Raičević je u subotu postigao prvi gol u dresu Livorna, kluba koji je pojačao posljednjeg dana ljetnjeg prelaznog roka pred sezonu 2018/19.

Raičević je igrao za Bari, a onda ga i napustio nakon što je klub sa juga Italije bankrotirao...

"Kasno sam stigao u Livorno, bukvalno posljednjeg dana prelaznog roka. Potrebno mi je još vremena da dođem do adekvatnog fizičkog nivoa, ali važno je da sam pogodio", rekao je Raičević za "Vijesti".

Livorno poslije osam kola ima pet bodova i posljednji je na tabeli Serije B. Trener toskanske ekipe je Kristijano Lukareli, legenda Livorna.

"Loše smo počeli i osjeća se pritisak. Lukareli je legenda kluba, ima podršku navijača, ali u današnjem fudbalu se sve svodi na brojke. Ako ih imate, onda je dobro, ako ne - nastaje problem. Ko zna šta bi bilo da nismo savladali Askoli. Eto, ispada da sam ja sačuvao posao Lukareliju", kroz smijeh kaže 25-godišnji napadač.

Nije uspio u Bariju, koji je toliko želio da pojača kada je odlazio iz Vićence.

"Htio sam samo u Bari, ali čim sam došao povrijedio sam se, pauzirao četiri-pet mjeseci. Kasnije je bilo teško da se vratim, želio sam da igram i prešao na pozajmicu u Pro Verćeli. Kada je pozajmica istekla, počeo sam pripreme s Barijem, ali su nam samo rekli da je klub pred bankrotom i da smo svi slobodni", govori Raičević.

Uz malo sreće, mogao je da igra prvoligaški fudbal na Apeninima. Bio mu je nikad bliže - u januaru 2016. je praktično potpisao za Napoli.

"Bio sam na milimetar od Napolija", napominje Raičević i prisjeća se:

"Šta se dogodilo, ne znam ni sada. Napoli je prvo planirao da me kupi i pošalje na pozajmicu u Đenovu ili Udineze. Nisam to želio, već sam iz poštovanja prema Vićenci rekao da bih da onda ostanem do ljeta u svom klubu. Ruka je pružena, praktično smo nazdravili odrađenom poslu, a onda je u kancelariju ušao tadašnji predsjednik Vićence Alfredo Pastoreli i pocijepao ugovor. Stopirao je sve, pocijepio papir i otišao. Nije vukao dobre sportske poteze, a početkom 2018. klub je i bankrotirao. Pastoreli nije čovjek iz sporta, ko zna šta se tu sve dogodilo".

Poslije svega što je doživio u Italiji, vjeruje u bolje dane.

"Polako se vraćam u formu i vjerujem da ću igrati sve više. U timu je i iskusni Alesandro Dijamanti, igrač klase, i sada bi mogao da igra u Seriji A, ali ima 35 godina. Sada samo želim da se ustalim u prvom timu, onda će golovi doći", kaže Raičević.

Prati i Seriju A.

"Juve je prejak, pogotovo sa Kristijanom Ronaldom, a u eliti ima sjajnih napadača. Jednog bih, ipak, izdvojio - Maura Ikardija iz Intera. Pravi je "bomber", Italijani takve napadače vole, a on je neprikosnoven kada je u kaznenom prostoru protivnika. Obožavam da ga gledam", rekao je Raičević.

Neka Crna Gora dobije oba meča u novembru

Filip Raičević je odigrao tri meča za crnogorsku reprezentaciju. Kada je nestao sa velike scene, logično je i da je nestao sa "radara" selektora.

Foto: Filip Roganović

"Reprezentaciju pratim stalno, kad god mogu dođem i da gledam utakmicu. Nismo imali sreće pred meč sa Srbijom u Ligi nacija, bilo je mnogo povreda, ali sve može da se vrati u novembru ako slavimo u Beogradu i protiv Rumunije", kaže Raičević.

Nada se da će opet igrati za "sokole".

"Daj bože! Na meni je da radim, dajem golove i da se nametnem", jasan je Raičević.

