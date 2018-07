Kako od Realovog napraviti Juventus dres sa brojem sedam

Kristijano Ronaldo juče je prvi put obukao Juventusov dres, poslije devet godina zamijenio je Realov.

Mnogi Kristijanovi fanovi sada će poželjeti da kupe crno-bijelu sedmicu, koja nije ni malo jeftina - original košta 105 eura.

Jedan maštoviti navijač objavio je video zapis na sajtu "Bleacher report", u kome je pokazao kako od Realovog napraviti Juventusov dres i uštedjeti novac.

How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV