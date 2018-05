Kako odvući Ruskinju u krevet: "Savjeti" Fudbalskog saveza Argentine

Fudbalski savez Argentine objavio je priručnik za fudbalere, trenere, novinare i članove delegacije koji će putovati na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Jedan dio priručnika odnosi se na upoznavanje sa ruskom istorijom, tradicijom, modernim vrijednostima... Sadrži i osnovne informacije, kao što su brojevi telefona hitnih službi, taksi vozila, planovi i red vožnje metroa, vozova...

Poseban dio posvećen je Ruskinjama i izazvao je brojne polemike u javnosti, koja ga je okarakterisala seksističkim i nedostojnim.

"Šta bi trebalo da uradiš da dobiješ priliku kod ruske djevojke", naziv je spornog poglavlja.

U njemu su, između ostalog, i rečenice:

"Mnogi muškarci, jer su Ruskinje lijepe, samo žele da ih odvuku u krevet. Možda i one to žele, ali Ruskinje su takve da vole da osjećaju da su važne i jedinstvene. Savjet - ponašajte se prema njima kako dolikuje. One vole muškarce koji sa inicijativom i ako niste jedan od takvih - imate vremena da vježbate na samopouzdanju".

Nakon reakcije javnosti, sporno poglavlje je povučeno iz priručnika.

