Kakva noć za MMA fanove: Veče nadolazećih zvijezda ili dokazanih majstora?

U noći između subote i nedjelje po srednjeevropskom vremenu, u Bostonu na UFC 220 priredbi, za titulu u teškoj kategoriji će se boriti šampion Stipe Miočić i nadolazeća zvijezda Francis Ngannou.

Osim njih dvojice, za pojas prvaka u 'poluteškoj' u oktagonu će se suočiti iskusni šampion Daniel Cormier i odlični mladi Volkan Oezdemir.

Najavu UFC 220 priredbe koja će se večeras održati u bostonskom TD Gardenu teško je početi drugačije do riječima „kakva noć za ljubitelje borilačkih sportova, a posebno za MMA fanove!“ Ovo je event na kojem spotlight dijele dvije borbe za titulu, u dvije najatraktivnije i publici omiljene kategorije. Da li će ovo biti veče nadolezećih zvijezda, udarača, kakvi su Volkan Oezdemir i neuporedivo popularniji Francis Nagnnou, za kojeg se već sada može reći da će ukoliko postane prvak postati i superstar, ili će šampionski pojasevi ostati kod dokazanih majstora, Stipe Miočića i Daniela Cormiera, vidjećemo za par sati. Ono što je jedino izvjesno jeste da je svaka prognoza nezahvalna, i da svako predviđanje, baš poput dugo pripremanih taktika boraca, može pasti u trenu, od jednog udarca.

Miočić vs. Ngannou

Dugo vremena jedan meč za titulu u nekom borilačkom sportu nije izazvao ovoliko interesovanja kao što je to slučaj sa borbom Miočića i Ngannoua.

Stipe Miočić je skromni, pozitivni i lijepo vaspitani momak hrvatskih korijena rođen u Klivlendu, koji još uvijek radi kao vatrogasac uprkos činjenici da je u Americi već izvjesno vrijeme sportska zvijezda. Uprkos nizu od pet uzastopnih pobjeda nokautom nad kremom „kraljevske kategorije“ UFC organizacije, Miočića večeras očekuje vjerovatno najteži ispit u dosadašnjem dijelu karijere: naspram sebe u „kavezu“ imaće moćnog Ngannoua, Kamerunca sa francuskim pasošem, momka kojeg javnost vidi kao novog Tysona, strašnog udarača i fizički najnadarenijeg borca današnjice, čiji je životni put od rudnika u Kamerunu do svjetske slave u UFC oktagonu istinska filmska priča.

Duel dva odlična teškaša sve opcije drži otvorenim, i - ako je suditi po mišljenju fanova - šanse su gotovo podjednake. Naravno, ovo je borilački sport, u pitanju je teška kategorija što znači da svaki borac može pasti od jednog udarca u bilo kojem trenutku meča, ali nakon malo dublje analize najbliži sam mišljenju da Miočić pobjeđuje jer je još uvijek bolji, prije svega kompletniji borac. Meč za titulu "The baddest Man on the Planet" - siguran sam! - nećemo gledati u pet rundi. Jednostavno, nema šanse da se to desi. Kamerunac je fizički najsuperiorniji teškaš ikada, dok je Miočićevo umijeće kombinacija raznih vještina, ponajviše bazirano na fundamentima boksa i rvanju, ali ga krase i izdržljivost, kao i tempo nesvojstven teškašima. Takođe, veoma je srčan, što je mnogo puta pokazao, ali i odlično kontroliše emocije.

Ngannou je, budimo toga svjesni, uprkos strelovitom usponu, uprkos sjajnim predstavama do sada, uprkos dokazano ubitačnoj moći udarca, ipak još uvijek nedovoljno potvrđen. U prošle dvije borbe prosto je pregazio legende MMA sporta, Alistaira Overeema i Andreja Arlovskog, doduše ostarjele verzije daleko od forme najboljih dana, ali to mnogo ne umanjuje uspjeh "Francuza". Ipak, mora se reći da je Miočić, na vrhuncu karijere u kojem se sada nalazi, prvi pravi izazov i test za do sada impresivnog Ngannoua.

Po čemu je Miočić upečatljiv, i zbog čega je šampion? Većina gledalaca ga ne doživljava pretjerano atraktivnim iako vrlo često završava borbe prekidom, i većina - ako ih pitate - uopšte ne zna odgovor na ovo pitanje. U tome i jeste pravi kvalitet ovog borca: on ima sve, no, zbog njegovog stila koji prije svega vrednuje efikasnost, gledalac i nije u prilici da često uživa u „vatrometu“ sjajnih poteza. Tako, Miočić ima odličan punch power, odlične ručne tehnike, dobro rvanje, dobru odbranu od bacanja, dobre eskivaže, dobar defanzivni rad u parteru, vrlo dobro trpi udarce (još je nepotrošen fizički, i tek je ušao u punu snagu), odličnu kondiciju... Jedina mana u duelu s Ngannouom bi mu mogla biti solidna, ali ne vrhunska pokretljivost koja je recimo krasila Mirka Filipovića. U tom segmentu je naravno dobar, ali ne baš toliko da kažemo da mu je to jaka strana, a kamerunčevi udarci su i moćni i brzi, i uvježbano dobri iz neprirodnih pozicija što bi mogao biti najveći Miočićev problem.

Psihologija koju su u pripremnom periodu prikazali u javnosti takva je da Ngannou puca od samopouzdanja, obećavajući da će brzo i bolno uništiti Miočića, što je prilično mladalački razmetljivo i nije za pohvalu. Na drugoj strani, Miočić je mnogo odmjereniji i dostojanstveniji u izjavama, ali ništa manje siguran. Rekao bih i da je fokusiraniji i odlučniji kada kaže da će, iako kroz tešku borbu, ostati šampion. I mislim da je tu najveća Miočićeva šansa, u psihološkoj pripremi i samom karakteru, jer očekuje i sprema se za tešku borbu, zbog čega ne vjerujem da će dopustiti da ga Kamerunac iznenadi, jer, moćnom udaraču se ne smije pružiti mnogo prilika da se razmahne.

Što se Ngannoua tiče, ukoliko ne zabilježi brz ili relativno brz nokaut (do kraja druge runde) tip njegovog tijela garantuje da će mu što borba više bude odmicala ubrzano postajati sve teže. Dakle, scenario za pobjedu Miočića takav je da mora nametnuti svoje prednosti: svestranost u oktagonu (nema neku slabu tačku) i fantastični kardio. Mora uspjeti da kontroliše borbu od početka, da nametne svoj ritam koji će teži i krupniji Kamerunac teško ispratiti više od dvije runde, ali prije svega ne bi trebao ulaziti u direktne razmjene jer će nasuprot sebe imati „paklenog“ udarača s kakvim se vjerovatno, uz dužno poštovanje Junior Dos Santosu, do danas nije sreo. Najbolji način za to bi bilo pokušati da uz žicu ili u parteru kontroliše Ngannoua kako bi ga izmorio, frustrirao i oslabio mu koncentraciju. Ukoliko to uspije, Miočić bez sumnje dobija meč. No, biće to vrlo vrlo teško, jer je Francis najtalentovaniji teškaš koji se pojavio u poslednjih petnaestak godina: 120 kilograma čiste, prirodne, sirove snage, a povrh svega, već sada dobre tehnike. Bez sumnje, Ngannou je šampionski materijal, ali večeras ipak očekujem legendarni uzvik „And still, undisputed UFC champion of the world…“. Dodatni razlog da navijam za Miočića predstavlja maltene besramno ponašanje UFC-a i Dana Whitea, koji su se gotovo potpuno stavili na stranu "novog Tajsona".

Cormier vs. Oezdemir

Za razliku od meča u teškoj, u poluteškoj kategoriji američka sportska javnost očekuje da šampion bez većih problema ostane Daniel Cormier. Popularni DC, bivši olimpijski takmičar u rvanju i četrdesetogodišnji veteran MMA je veliko dobro srce ovog sporta, pametan porodični čovjek, iskusan, odličan borac, vješt, snažan i nadasve hrabar. Pobjeđivao je zvijezde poput Anthony „Rumble“ Johnsona, Alexandera Gustafssona, Dan Hendersona, Anderson Silve, a ni najvećem MMA borcu svih vremena, Jon Jonesu, nije ostajao dužan uprkos dva poraza. Volkan Oezdemir je momak rođen u Švajcarskoj, u porodici oca Kurda iz Turske i majke Švajcarkinje. Tiha je i povučena ličnost, dobrog vaspitanja, inteligentan, lijepih manira. No, svako ko pomisli da je Oezdemir takav jer je nesiguran, grdno se vara. Kao sparing partner zvijezde „Rumble“ Johnsona, prema kazivanju trenera, pokazao je impresivan karakter koji je najzaslužniji za strahovit napredak. Pored toga, tu je i „sitnica“ – strahovito jak udarac koji lagano uspavljuje protivnike. Bukvalno.

Bez sumnje, čeka nas zanimljiv meč, ali vjerujem da će DC pobijediti Volkana, jer je kao i u slučaju Miočića, bolji, iskusniji i kompletniji borac. Osim toga, DC je već u priličnim godinama, i upotrijebiće svo svoje iskustvo da ova borba što kraće traje, ne rizikujući dugo i iscrpljujuće iskustvo koje bi moglo znatno da skrati to što je ostalo od aktivne karijere. Jedini način da Volkan triumfuje jeste nokaut, a vjerovatno mu je Johnson kazao koliko je to protiv DC-ja teško napraviti. No, šanse da ovo ode do sudija ipak postoje i nisu zanemarljive, za razliku od meča u teškoj kategoriji. Sve u svemu, očekujem zanimljivu borbu, ne toliko atraktivnu do samog kraja, ali očekujem i dominaciju šampiona.

Od rudnika do zvijezda

Stipe Miočić večeras ima šansu oboriti rekord po broju odbrana pojasa teške kategorije u UFC, ali na tom putu stoji momak kojem je nadimak Predator. Ko je Francis „The Predator“ Ngannou?

Rođen je prije trideset jednu godinu u Batieu, kamerunskom selu, i kao da mu je bilo suđeno da se bori cijelog života. Nakon što je otac napustio porodicu kada je ovaj bio vrlo mali, Francis je preuzeo ulogu staratelja porodice i već sa samo 12 godina počinje raditi u rudniku. Kada je odrastao u visokog i snažnog tinejdžera, počeli su i pravi problemi oko „nasljedstva“ njegovog oca, poznatog uličnog borca i čovjeka koji je stalno imao problema sa zakonom: prilaze mu ulične bande koje ga pokušavaju vrbovati. Ngannou nije želio takav život. Želio je postati novi Mike Tyson, i sanjao je doći do prilike pod reflektorima svjetskih dvorana, i tako obezbijediti pristojan život svojoj porodici. To nije mogao postići u Africi, i zato sa dvadeset šest godina odlazi u Francusku, gdje upoznaje sadašnjeg trenera Fernanda Lopeza, pod čijom brigom postaje borac sa ugovorom u UFC.

O kakvom se čovjeku radi, možda najbolje kazuje stav s kojim bi, prije susreta sa Lopezom ulazio u bokserske dvorane: „Beskućnik sam, ali nisam ovdje da prosim. Ovdje sam da postanem prvak“.

