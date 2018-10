Karera je prošlost, Spartak želi Žardima

Moskovski Spartak, nakon poraza od Arsenala iz Tule na svom terenu, donio je rješenje da otpusti italijanskog trenera masiam kareru, saznaje dobro obaviješteni ruski dnevnik "Sport-Ekspres". Kap koja je prelila čašu je treći uzastopni poraz Spartaka na Otvorenoj areni, a taj mediji tvrdi da je prvi pik za glavnog trenera Moskovaljana, Leonardo Žardim.

Žardim je do prije dvije sedmice bio glavni trener našem kapitenu Stevanu Jovetiću u Monaku. No, do njegovog imenovanja ruski medij smatra da će ekipu "crvenih" preuzeti Raul Riančo, koji je od ovog ljeta pomoćnik Kareri.

A Karerinoj smjeni, ako do nje i dođe, kumovala je sjajna asistencija crnogorskog reprezentativca Luke Đorđevića, za pobjedonoisni gol (3:2) u Moskvi. "Oružari" su prvi put slavili protiv Spartaka u Moskvi!

I to su proslavili u svlačionici Otvorene arene.

