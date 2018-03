Kari nadmašio Alena: Rekordna šesta sezona u nizu sa 200 trojki

Plejmejker Golden Stejta Stef Kari ostavio je još jedan pečat u istoriji američke i svjetske košarke.

Prvom trojkom u sinoćnjoj pobjedi Voriorsa u Atlanti nadmašio je legendarnog Reja Alena po broju uzastopnih sezona sa najmanje 200 ubačenih trojki.

Kari je prethodnih pet sezona bio na vrhu liste NBA igrača u broju postignutih trojki u sezoni, uključujući i obaranje rekorda sa 402 trojke prije dvije godine.

Ako nastavi ovim ritmom, plej tima iz Kalifornije će oboriti sve rekorde u šutiranju trojki koji postoje, a trenutno je i vlasnik rekorda u broju postignutih trojki u jednoj utakmici.

Congrats to Steph Curry on being the first player in NBA history to knock down 200 three-pointers in six seasons!#Dubnation hit that like button to congratulate @StephenCurry30 ! pic.twitter.com/5PrRzNLAmr