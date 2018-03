Kari probudio zvijeri u igračima Barselone

Dugo je Barselona patila pod komandnom palicom Sita Alonsa, gubila previše mečeva, a onda je stigao Svetislav Pešić i probudio zvijeri u zvijezdama „blaugrane“.

Nakon što je poslije samo devet dana u drugom mandatu na klupi Katalonaca osvojio Kup kralja i potom imao kratkotrajnu krizu, tim popularnog Karija je počeo da ruši sve prepreke pred sobom.

I to veoma ubjedljivo - nakon plus 34 protiv Crvene zvezde (88:64) i plus 22 protiv Real Madrida (94:72), Barsa se večeras poigravala sa Olimpijakosom u Pireju i slavila sa čak 90:63.

Nažalost po Katalonce, Pešić je došao prekasno, jer je ovo bila tek deveta pobjeda dvostrukog šampiona Evrope u 26 utakmica.

Blistali su centri Ante Tomić sa 19 poena i 10 skokova i Adrijen Moerman sa dva koša manje, ali tri uhvaćene lopte više. Dvocifren učinak su imali i Peteri Koponen (14), Toma Ertel (13) i Pjer Oriola (12).

Kod domaćih su najefikasniji bili Jorgos Pridezis i Džamel Meklin (po 14).

Himki je u Tel Avivu savladao Makabi sa 94:91 i napravio ključni korak ka četvrtfinalu. Rusi sada imaju dvije pobjede više od Izraelaca, koji su osmi na tabeli.

Aleksej Šved je trojke šutirao 9-1, ali je zahvaljujući dobrom šutu za dva (8-6) i bacanjima (8-7) stigao do cifre od 22 poena, a imao je i 12 asistencija.

Efikasniji je bio Entoni Gil sa 24, dok je Marko Todorović pobjedi doprinio sa šest poena i četiri skoka.

Crvena zvezda je savladala Valensiju sa 106:90 u prvom meču 26. kola, dok je Brose baskets u nebitnom meču nadvisio Anadolu Efes (88:79).

