Karlović slavio u Kanadi: Div sa Šalate ispisao istoriju tenisa

Hrvatski teniser Ivo Karlović ispisao je istoriju tenisa - Div sa Šalate trijumfovao je sinoć u kanadskom Kalgariju i postao najstariji teniser koji osvojio je ATP čelendžer titulu.

U finalu turnira Hrvat je savladao prvog nosioca, Australijanca Džordana Tompsona sa 7:6 (3), 6:3.

HISTORY in Calgary!@ivokarlovic becomes the oldest winner in #ATPChallenger history. The 39-year-old reigns at the @YYCNBChallenger on Sunday.



More 👉 https://t.co/pcB99rWC7T pic.twitter.com/IxvO4XNv5T