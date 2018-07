Klop: Mažić je morao imati hrabrosti da isključi Ramosa

Menadžer Liverpula Jirgen Klop ponovo je, ovoga puta indirektno, kritikovao srpskog sudiju Milorada Mažića.

Arbitar je dijelio pravdu na prošlom finalu Lige šampiona, u kom je engleski velikan poražen od madridskog Reala, a veliku prašinu digao je 'rvački' zahvat Serhija Ramosa nad Muhamedom Salahom, poslije kog je najbolji strijelac 'Redsa' morao da napusti igru već u prvom poluvremenu.

"Da je VAR mogao da se upotrebljava, to bi bila idealna situacija (duel Ramosa sa Salahom). Ne kažem da je trebalo da se da crveni karton, ali trebalo je da se konstatuje da je to nemilosrdno. U takvim situacijama mora neko da sudi bolje. Svako ko nije navijač Reala za to bi rekao da je nemilosrdno i brutalno. Nisam siguran da ćemo se ikada susresti sa tako nečim, da jedan igrač udari laktom golmana, a da poput rvača obori najboljeg strijelca tima i izbaci ga iz igre i onda dobija utakmicu. To je ono o čemu treba da se priča", rekao je Klop.

Njemac smatra i da sudija iz Vrbasa, koji je dijelio pravdu i na Mundijalu u Rusiji, nije imao hrabrosti da pokaže crveni karton kapitenu Reala, a Real je na kraju stigao do treće uzastopne titule prvaka Evrope (3:1), prenosi B92.

"Obično ako uradite nešto kao što je to Ramos, bivate kažnjeni. Neko će to vidjeti kako treba i poslati vas van terena na četiri ili pet nedjelja. Ali u ovom slučaju, nije bilo ništa. Sudija mora da ima hrabrosti da odluči utakmicu. U finalu to nije bio slučaj, a poslije će da pišu o meni da sam loš gubitnik".

