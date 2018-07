Klop: Nijesmo prodali ključne igrače, radujem se novoj sezoni

Menadžer Liverpula, Jirgen Klop zadovoljan je poslom koji je Liverpul obavio u ljetnjem prelaznom roku. Njemac vjeruje da će novi igrači donijeti još veći kvalitet i čvrstinu ekipi u brorbi na svim frontovima.

"Redsi" su juče, dovođenjem čuvara mreže, Alisona iz Rome završili veliki posao ovog ljeta. Brazilac je plaćen 75 miliona eura, što je svjetski rekord kada su u pitanju transferi golmana.

On je stigao u Liverpul i očekuje se da do kraja sedmice potpiše ugovor.

Prije njega redove vicešampiona Evrope pojačali su Fabinjo, Đerdan Šaćiri, a stigao je i Nabi Keita, čiji je transfer dogovoren prošle godine. Prethodno su ugovor sa klubom produžili Roberto Firmino i Mohamed Salah, pa Klop nema problema oko odlazaka nosilaca igre, kao što je to bio slučaj prethodne sezone kada je Felipe Kutinjo otišao u Barselonu.

Svjestan je toga i Njemac.

"Nijesam sasvim siguran, ali ovo je možda prva godina u kojoj nijesmo prodali ključne igrače. Uvijek je bilo mnogo promjena, u oba smjera. Sada ovaj prelazni rok prolazi jednosmjerno. Ako ne kupujete igrače, morate da sami gradite veliki tim. To znači da ekipa mora da ostane na okupu, da povremeno neko dođe i da se kompletan tim spremi za korak dalje. Igrači znaju da nam je potreban kvalitet i da, ako osvojimo nešto, to ćemo uraditi sa 25 fudbalera. To je ono što osjećamo", rekao je Klop u razgovor za Liverpool Echo

Menadžer petostrukog šampiona Evrope kazao je i da su igrači svjesni da su timu bila potrebna pojačanja.

"Sadašnji sastav je u dobrom položaju. Imali smo ranije situaciju da je 12 igrača znalo da nam je potreban širi kadar. Znali su to. Nije baš da su pričali "zašto dovodiš još jednog vezistu, kad smo svi i dalje na okupu“. Svjesni su da nam je potreban kvalitet i da ćemo, ukoliko nešto osvojimo, učiniti to sa 25 fudbalera. Baš tako se osjećamo“, jasan je Klop.

Premijer liga počinje 10. avgusta, a ekipa će do tada odigrati niz kontrolnih susreta.

"Radujem se novoj sezoni. Svi znamo da će biti teško, ali ako nas povrede zaobiđu i ako nam na Enfildu sviraju penal ili dva, onda će biti u redu", kazao je u svom stilu Klop.

Tim još nije počeo da trenira u kompletnom sastavu. Većina igrača je učestvovala na Mundijalu, pa su dobili produženi odmor.

"Liga počinje za 22 dana. Volim pripreme, dobro odrađene pripreme kada imate sve igrače na raspolaganju i kada možete da trenirate sa njima od provg dana. U ovom trentuku u timu nema trojice važnih vezista, Firmina, Salaha i Šaćirija. Ma, biće to dobro", rekao je Klop i nastavio da nabraja izostanke igrača sa priprema.

"Henderson, Trent Arnold i Minjole još ne treniraju sa nama, dok će se Lovren posljednji pridružiti ekipi", rekao je Klop za Liverpool Echo.

