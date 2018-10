Klop o povrijeđenim igračima: Sigruno je samo da Keita neće igrati

Menadžer Liverpula, Jirgen Klop na današnjoj pres konferenciji uoči sjutrašnjeg duela sa Hadersfildom u Premijer ligi (18:30) ostao je "zakopčan do grla", kada je u pitanju zdravstveni bilten njegovih igrača.

Tokom reprezentativnih akcija minulih 14 dana povrijedili su se Virdžil van Dajk, Nabi Keita, Sadio Mane i Mohamed Salah.

Ono što je sigurno, to je da za meč sa Hadersfildom neće konkurisati Nabi Keita, koji je povrijedio butni mišić, dok će situacija sa Maneom i Salahom biti jasnija nakon dodatnih testiranja, uoči duela sa timom iz Jorkšira.

"Imali smo juče trening i nekoliko igrača je treniralo, tako da ćemo vidjeti kako će oni reagovati na to. Jedna stvar je samo sigurna, a to je da Nabi Keita neće konkurisati za tim, a sa ostalima moramo da vidimo kako se razvija situacija", ostao je zagonetan Njemac.

Klopp confirms "a few of the boys have trained" but a decision on their involvement won't be made just yet. Need to ensure there are no adverse reactions. "Pretty sure" Naby Keita [hamstring] will not feature. #LFC



🚑 https://t.co/cckOHhGs0b