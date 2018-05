Klop otkrio slabu tačku Reala

Zagrijava se atmosfera pred subotnju groznicu u Kijevu i finale Lige šampiona.

Prave se analize, projekcije, traže prednosti i mane rivala…

Jirgen Klop je, tako, otkrio ko je, po njegovom mišljenju, slaba tačka Reala.

“Marselo”, kazao je Klop.

Iako je riječ o jednom od najboljih, a vjerovatno najatraktivnijem fudbaleru madridskog tima, Klop smatra da njegovu slobodu u igri napadači Liverpula mogu da iskoriste.

“On ide naprijed i opasan je, ali ne brani svoj dio terena”, kazao je Klop.

Njemac je bio precizan.

“Real nema mane u timu, ali činjenica da je da Marselo ostavlja dosta prostora. Da je sve tako jednostavno u fudbalu, kada Marselo krene naprijed, a mi postavimo Salaha u prostor koji je prazan, on bi stalno izlazio jedan na jedan sa Ramosom… Nije to tako jednostavno, ali možda je to jedan dio koji bi mogli da iskoristimo”, naglasio je trener Liverpula.

Snaga Reala su iskustvo i rutina…

“Oni su protiv Bajerna stvorili četiri šanse i dali dva gola. Bajern je imao osam šansi, a postigao samo jedan. To je razlika”, kazao je Klop.

“Mnogi su rekli da je Real srećno došao do finala, ali na tom putu eliminisali su PSŽ, Juventus i Bajern. To nije sreća, to je snaga”.

