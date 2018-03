Klop: Žrijeb iz mašte... navijača Mančester junajteda

Žrijebom za Ligu šampiona u Nionu dva engleska kluba su sparena u četvrtfinalu prvi put još od sezone 2010/2011. kada je Mančester juanjted u dva meča bio uspješniji od Čelsija.

Sada su druga dva velika kluba sa Ostrva u istim ulogama, pošto će Liverpul i Mančester siti u međusobnim utakmicama tražiti prolazak u polufinale.

A nijesu to željeli priznali su u taboru "građana", pošto su od Liverpula doživjeli jedini poraz u Premijer ligi ove sezone.

"Teško je kada igraš protiv ekipe iz iste zemlje. Taj žrijeb je bio kao iz mašte...ali navijača Mančester junajteda", aludirao je Klop na neprijateljstvo njegovog kluba i "građana" sa "đavolima".

"Vidio sam lice Begeristajnu nakon žrijeba i nije izgledao kao da je sjutra Božić, naprotiv! da i u Mančester sitiju su potvrdili da nas nijesu željeli u četvrfinalu, i to smatram znakom našeg velikog kvaliteta", zaključio je Klop.

A Roma je imala dvije želje - izbjeći Barsu i Mančester siti, ipak...

"Barselona je najbolja ekipa na svijetu i mi smo dobili najtežeg rivala. No, šta je tu je, Barsa je favorit ali nas nemojte prerano otpisati. Pokušaćemo da uživamo i odmjerimo se sa tom sjajnom ekipom. U fudbalu je sve moguće a mi ćemo dati 100 odsto", rekao je sportski direktor Rome, Monći.

Ono što je sigurno je da njemački mentalitet neće dozvoliti opuštanje Bajernu.

"Sevilja je težak rival. Odlično poznajem ekipu - kreativni su, a od dolaska Montele i izuzetno čvrsti i stabilni u odbrani. Očekuju nas teške utakmice", kazao je trener Bavaraca Jup Hajnkes.

Istoriju međusobnih duela protiv Reala, Juventus želi da zaboravi...

"Očekuje nas nevjerovatan težak posao, jer vidjeli smo to u finalu Lige šampiona prošle godine. No, dva su meča i imamo šansu da ih iznenadimo. Počinjemo sa Realom sa rezultatom 0:0, a ove sezone smo napredovali i jači smo za sjajnoig Dibalu. Brinu nas diskvalifiakcije Benatje i Pjanića više nego sjajni igrači Reala, koji su dva puta zaredom osvojili Ligu šampiona, a oduševili su me duelima sa Pari Sen Žermenom", naglasio je Pavel Nedved, potpredsjednik Juventusa.

