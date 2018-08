Ko je fudbaler godine u Evropi: Modrić, Ronaldo ili Salah

Kristijano Ronaldo, Luka Modrić i Mohamed Salah kandidati su za najboljeg evropskog igrača godine u izboru Uefa.

Oni su ušli u finalni izbor odlukom 80 trenera ekipa koje su prošle godine igrale u Ligi šampiona i Ligi Evrope, te 55 novinara zemalja članica Uefe.

Najbolji igrač Evrope biće proglašen na izvlačenju grupne faze Lige šampiona 30. avgusta u Monaku.

Modrić. Ronaldo. Salah. 👌

Who deserves to be UEFA Men's Player of the Year 2017/18? 🤔



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August 🏆 pic.twitter.com/mLOo7bTTOz