"Ko je pojeo sve pite?": Engleski div među stativama je promijenio fudbal

Nekad su izrazito krupni golmani služili jedino kako bi zaplašili svoje protivnike, piše britanski San evocirajući uspomene na Vilijama Folka, najdebljeg fudbalera u istoriji igre.

Rođen je 12. aprila 1874. godine u engleskom Doliju, a ostao je upamćen prema svojoj težini i visini koja ga je krasila.

Visok 193 centimetra, pri kraju karijere težio je čak 150 kilograma. Upravo je u njegovu čast nastao navijačima drag napjev "Who ate all the pies?" ("Tko je pojeo sve pite?") koji se i danas može čuti širom engleskih stadiona, piše hrvatski Index.

Uprkos svojim proporcijama, Folk bio je vrlo dobar golman. Donekle agilan, smatra se jednim od prvih golmana koji su unutar šesnaesterca 'boksovali' ubačene lopte.

Folk Foto: wikimedia.org

Osim za Bredford Siti (1906 - 1907), u svojoj je karijeri branio za Šefild Junajted (1894 - 1905) te za londonski Čelsi (1905 - 1906) koji ga je otkupio za danas nezamislivih 50 funti. Naravno, samo s jednim ciljem - da svojom impozantnom građom uplaši suparnike.

Ubrzo je svojim odbranama, uz deset odbranjenih jedanaesteraca, u svojoj debitantskoj i jedinoj sezoni u Londonu zaslužio kapitensku traku, te povišicu kojom je postao najplaćeniji igrač svlačionice.

U 35 utakmica iz mreže je loptu vadio 28 puta, a impresivan je podatak kako je Čelsi bez njega u šest susreta, koje je propustio, primio čak 17 golova.

Folk u dresu Šefilda (dolje, drugi s lijeva) Foto: wikimedia.org

Na putu do slave i kultnog statusa u londonskom klubu uveliko su pripomogla dvojica angažovanih sakupljača lopti. Olakšavali su mu tako što su mu dodavali lopte kako se, s obzirom na svoju kilažu, ne bi dodatno umarao.

Ostalo je istorija, piše San. Otada se u fudbalskoj istoriji po prvi put spominju sakupljači lopti koji su s vremenom i do današnjeg dana izrasli u aktere bez kojih su fudbalski mečevi nezamislivi.

Što se omiljenog ostrvskog golmana tiče, Vilijam Folk "okačio je kopačke o klin" 1907. godine s 33 godine. Posvetio se ugostiteljstvu, pa je uskoro u Šefildu otvorio pab koji je uskoro bio zatvoren zbog ilegalnog klađenja.

Preminuo je u Šefildu 1. maja 1916. godine od ciroze jetre.

Uprkos povremenim kontroverzama i već spomenutoj zadivljujućoj tjelesnoj građi, jedno je sigurno - Volk je zajedno je s Čelsijevom idejom uvođenja sakupljača lopti zauvijek promijenio fudbal.

