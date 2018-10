Ko su 10 najboljih odbrambenih igrača u istoriji Premijer lige

Magazin "4-4-2" izabrao je 10 najboljih odbrambenih igrača iu istoriji Premijer lige.

Među njima je i srpski fudbaler Nemanja Vidić, koji je treći na listi najboljih centralnih bekova, na koju je dospio poslije dobrih igara u Mančester junajtedu, gdje je bio i kapiten.

"Kada je Mančester junajted osvojio tri titule u Premijer ligi od 2007. do 2009, ta ekipa primila je po sezonama, 27, 22 i 24 gola. Golman Edvin van der Sar je za to najzaslužniji, ali zaslužni su bili Vidić i Rio Ferdinand, prelijepo izbalansirana kombinacija čelika i svile na centralnom beku", piše na sajtu.

