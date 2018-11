Ko su heroji Boke i Rivera: El Pibe, Zidanov idol, Burito...

Planeta se trese - fudbalski zemljotres, sa epicentrom u Buenos Ajresu drma Argentinu, u finalu Kopa Libertadores za titulu najboljeg tima na južnoameričkom kontinentu boriće se Boka juniors i River Plata.

Ako se za neki meč može reći da za navijače predstavlja više od života, onda je to argentinski superklasiko. Utakmica nad utakmicama, derbi nad derbijima, dvoboj koji parališe glavni grad Argentine sjutra dobija novu dimenziju - dva tima prvi put u finalu odlučuju o najboljem na kontinentu.

NAVIJAČI BOKE SE KLANJAJU PIBEU

Od 1913, kada je odigran prvi meč, veliki broj slavnih igrača oblačio je plavo-žuti ili crveno-bijeli dres. Bokin heroj je Dijego Armando Maradona. El Pibe je u dva mandata igrao na “Bombonjeri” - prvo je 1981. odbio ponudu Rivera i iz Argentinos juniorsa prešao u Boku. Navijači pamte Maradonin prvi superklasiko kada je postigao gol, a “Đenovljani” slavili 3:0. Zatim je otišao u Evropu i nakon odiseje po Starom kontinentu vratio se u klub 1995. godine.

Posljednji meč u omiljenom dresu odigrao je 1997, upravo protiv najvećeg rivala - zamijenjen je, a umjesto njega na teren je ušao Huan Roman Rikelme, budući miljenik navijača.

Rikelmeov put je - kao i Maradonin - preko Argentinos juniorsa išao do Boke, a kasnije i Barselone. Fudbalski mađioničar je poput prethodnika dva puta igrao za voljeni klub - od 1996. do 2002. i od 2007. do 2014. U prvoj sezoni po povratku na “Bombonjeru”, Rikelme je u tandemu sa legendarnim Martinom Palermom u klupske vitrine donio trofej Kopa Libertadores. Bio je to šesti i do danas posljednji pehar koji je tim iz Buenos Ajresa osvojio u kontinentalnom takmičenju. Samo Independijente ima više - sedam.

Karlos Teves je tri puta igrao za Boku. Izdanak mlađih kategorija je debitovao za prvi tim 2001. i u klubu ostao tri godine. Vratio se 2015, ali je zov kineskog novca bio jači, pa je nakon jedne sezone napustio ekipu, što navijači nisu prihvatili sa oduševljenjem. U Kini se zadržao godinu i odmah se vratio u matični klub, gdje i dalje nastupa.

Dio Bokine istorije su i Antonio Roma, Silvio Marcolini,Roberto Muco i Antonio Ratin. Muco je rekorder po broju nastupa u plavo-žutom dresu (426), Ratin je čitavu karijeru proveo u klubu, Roma je preko 400 puta branio, a dok je Marcolini špartao po lijevoj strani terena, Boka je osvojila pet titula.

HEROJ RIVERA JE ZIDANOV IDOL

Ono što Maradona predstavlja za Boku, to je Enco Franćeskoli za River. Idol Zinedina Zidana u dva navrata je nosio dres kluba sa “Monumentala” (1983-1986 i 1994-1997), za to vrijeme je odigrao 197 utakmica i postigao 79 golova. Sa klubom je osvojio Kopa Libertadores 1996. godine. Najzaslužniji za tu titulu je Ernan Krespo. U drugom finalnom meču protiv kolumbijske Amerike Kali, postigao je dva gola i donio pehar “milionerima”.

U tom šampionskom timu bio je i Arijel Ortega. “Burito” je nosio crveno-bijeli dres od 1991. do 1996, onda se vratio 2000. i otišao poslije dvije godine. Treći put, ugovorom za River bio je vezan od 2006. do 2012, ali je veći dio posljednjeg mandata odrađivao na pozajmicama širom Argentine.

U ekipi koja je 1996. godine osvojila južnoameričku verziju Lige šampiona igrali su i Herman Burgos, Huan Pablo Sorin, Pablo Aimar i Matijas Almeida...

IZDAJA SE NE OPRAŠTA

Nije mali broj ni fudbalera koji su nastupali za oba tima, što se smatra izdajom neviđenih razmjera.

- Za jedne ste izdajica, drugi vam ne vjeruju - pričao je Oskar Ruđeri, koji je 1985. prešao iz Boke u River.

Gabrijel Batistuta je jedan od igrača čija je karijera obilježena nastupima za oba kluba. Batigol je samo jednu sezonu nosio dres River Plate, a ekipu je napustio 1990. zbog nesuglasica sa tadašnjim trenerom Danijelom Pasarelom i otišao pravo kod velikog rivala. Eksplodirao je na “Bombonjeri” i postao vanserijski napadač.

“Milionere” je za srce “ujeo” Klaudio Kaniđa. “Sin vjetra” je tri godine igrao na “Monumentalu”, prije nego je otišao u Evropu. Nakon sedam godina igranja u inostranstvu, stigao je pravo u Boku. A kada je 1997. u superklasiku postigao het-trik, navijačima Rivera je ostalo samo da vjeruju da je sve ružan san. Dres oba kluba nosili su, između ostalih, i Ugo Gati, Nikolas Bertolo, Abel Balbo, Alberto Tarantini, Rikardo Gareka...

Prvi meč finala igra se sjutra od 21 sat po našem vremenu na “Bombonjeri”, revanš je 24. novembra na “Monumentalu”.

