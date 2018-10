Ko su najbolji treneri na svijetu: Pep bez premca, Murinjo tek 25.

Poznati engleski fudbalski magazin "Four Four Two" objavio je listu 50 najboljih trenera na svijetu.

U sastavljanju liste vodilo se računa o rezultatima, sastavima timova koje treneri vode, stilu igre, odnosu sa igračima, taktičkoj pripremi...

Kada se sve to sabralo, za najboljeg trenera izabran je Pep Gvardiola, ispred Zinedina Zidana i Dijega Simeonea.

U top 5 su i Masimilijano Alegri i Jirgen Klop, a među najboljih deset Didije Dešan, Maurisio Poketino, Mauricio Sari, Julijan Nagelsman i Ernesto Valverde.

Upadljivo je da među najboljima nema Žozea Murinja, koji je tek na 25. mjestu liste.

Ispred njega je, recimo, Filip Koku, iako nema klub, pa i Luis Enrike, koji je od skoro selektor Španije.

Tomas Tuhel iz PSŽ-a je tek nešto bolje rangiran - na 20. poziciji...

