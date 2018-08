Kobe Brajant se zaista vraća košarci

Kobe Brajant se izgleda zaista vraća iz košarkaške penzije, kao što je to nedavno najavio Šekil O'Nil.

Jedan od najboljih igrača svih vremena, koji je karijeru završio 2016. godine, neće se, međutim, vratiti na NBA parkete, već će se okušati u uličnom basketu.

Brajant će, kako javljaju američki mediji, biti dio BIG3 lige u basketu 3 na 3, koju je prošle godine pokrenuo reper Ice Cube, njegov veliki prijatelj.

BREAKING: Kobe reportedly is going to play in the BIG3 League.https://t.co/wA6VmPMcqO pic.twitter.com/4ElHh6oUzZ