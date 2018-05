Kokoškov ispisao istoriju NBA lige: Srpski stručnjak na klupi Sansa

Igor Kokoškov je ušao u anale NBA lige, jer će od iduće sezone postati prvi trener u istoriji najboljeg košarkaškog karavana koji nije sa Sjevernoameričkog kontinenta.

Srpski stručnjak od iduće sezone preuzima ekipu Finiks Sansa.

Vijest o istorijskom momentu NBA lige prvi je javio Adrijan Vojnarovski, novinar ESPN-a, čije riječi se u NBA ligi uzimaju kao zakon.

ESPN story on the Suns hiring Jazz assistant Igor Kokoskov, the first non North American-born coach in NBA history. https://t.co/4n1MdFrKNB

Kokoškov je skoro dvije decenije proveo u NBA ligi. Prvo je bio asistent u LA Klipersima (2000.-2003.), poslije je bio u Detroitu (2003.-2008.) sa kojima je osvojio šampionski prsten

Porom je od 2008. do 2013. bio pomoćnik u Finiks Sansima, upravo ekipi koja je odlučila da uzme prvog evropskog trenera.

Radio je još u Orlandu, kao i Juti, sa kojom ima još uvijek važeći ugovor do kraja ove sezone.

Kokoškov ima i iskustvo kao selektor reprezentacija.

Prvo je vodio ekipu Gruzije, a nakon odlaska Dude Ivkovića bio je razmatran za selektora Srbije. Ipak KSS se odlučio za Aleksandra Đorđevića.

Srpski trener je preuzeo tim Slovenije, i za godinu dana svoje kampanje osvojio je Evropsko prvenstvo, dobivši upravo Đorđevica i Srbiju u finalu.I

Kvin Snajder i Denis Lindzi su čestitali svom saradniku, nazivajući ga najzaslužnijim za napredak mladih košarkaša "Džezera".

Congratulations to Igor Kokoškov on being hired as the head coach of the @Suns.



You'll always be part of the Jazz family ❤️ pic.twitter.com/SXFqucQGSW