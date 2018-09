Kolaković: Rusija i SAD favoriti, drugi krug je prvi cilj za Iran

Bugarska i Italija će od danas do 30. septembra biti domaćini 19. Svjetskog prvenstva za odbojkaše, na kojem će nastupiti 24 reprezentacije podijeljene u četiri grupe po šest. Mečevi u Italiji će se igrati u Firenci, Milanu, Rimu, Bariju i Bolonji, a finale u Torinu, dok će Ruse, Sofija i Varna ugostiti ekipe u Bugarskoj.

Italija je već dva puta bila domaćin muškog SP, 1978. i 2010. godine, dok je Bugarska 1970. godine istovremeno organizovala SP za muškarce i dame.

Poljska brani titulu osvojenu prije četiri godine na domaćem terenu, srebro je tada osvojio Brazil, a bronzu Njemačka. Rusija dolazi kao pobjednik prvog izdanja Lige nacija (bivše Svjetske lige)...

"Mislim da je Rusija jedan od prvih favorita. U krugu glavnih favorita su i Sjedinjene Američke Države. Francuzi će igrati bez povrijeđenog Ngapea, a bez njega to nije ista ekipa. Srbija može biti jako dobra na ovom prvenstvu, mislim da imaju kvalitet za visok plasman. Vidjećemo kako će Poljska, te Italija kao domaćin da izgledaju. Brazil dolazi bez povrijeđenih primača, zbog čega su dosta hendikepirani, pa ih ne bih svrstavao u osnovne favorite, ali Brazil je Brazil, može uvijek da bude u vrhu. Ponavljam, po meni su Rusija i Amerika glavni favoriti - kaže za „Vijesti“ naš proslavljeni trener Igor Kolaković, selektor Irana, koji će na taj način „predstavljati“ i Crnu Goru na ovom šampionatu.

Iran će imati drugačije ambicije...

"Idemo u Varnu da se borimo za svaku utakmicu, i vidjećemo šta će nam to donijeti. Nadam se da ćemo doći do drugog kruga u kojem bismo tražili svoju šansu, a vidjećemo koliko će ta šansa biti objektivna ili ne. Ali, naravno, prvi korak je da dođemo do tog drugog kruga", dodaje Kolaković.

Iran je u grupi sa Bugarskom, Kubom, Finskom, Poljskom i Portorikom. Četiri prvoplasirane selekcije idu u drugi krug...

"Bugarska i Poljska važe za favorite grupe. Kuba, Portoriko i Finska su naši rivali za prolaz, a eventualno ako pobijedimo Bugare ili Poljake to bi bio sjajan uvod za drugu rundu. Međutim, prvo se moramo skoncentrisati na prvi meč sa Portorikom koji igramo 12. septembra".

Iran na Svjetsko prvenstvo dolazi nakon zlata na Azijskim igrama u Indoneziji.

"Azijske igre nijesu došle baš u pravi čas, ali ne možemo da se osvrćemo na to. Mislim da smo svjesni da to prvenstvo nije imalo nivo Svjetskog prvenstva koje nas očekuje, izuzev, možda, meča protiv Južne Koreje. Ostali mečevi su imali težinu, ali ne za visoke plasmane na Svjetskom prvenstvu. Više su igrači bili koncentrisani na značaj tih Azijskih igara jer je to značajno Iranu, a time se i oslobađaju služenja vojnog roka koji traje dvije godine. To nas je prvenstvo, međutim, malo i usporilo, jer nismo imali uslove za trening, igrali smo mečeve koji nisu imali određeni kvalitet. Turnir u Ljubljani na kojem učestvujemo je jako dobar i on bi mogao da nam pomogne da bolje dočekamo Svjetsko prvenstvo, iako se na utakmici protiv Slovenije povrijedio jedan od važnih igrača, Morteza Šarifi. Prognoze su da će pauzirati sedam dana, što znači da neće igrati prve dvije utakmice, vidjećemo koliko će to da nas poremeti".

U grupi A igraće Argentina, Belgija, Dominikanska Republika, Italija, Japan i Slovenija, u grupi B Brazil, Kanada, Kina, Egipat, Francuska i Holandija, te u grupi C Australija, Kamerun, Rusija, Srbija, Tunis i SAD.

Pobjeda protiv Slovačke je velika, ali treba biti oprezan za januar

Prije preuzimanja klupe Irana, Kolaković je bio glavni kandidat za selektora Crne Gore koja je uspješno prošla dvije trećine kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (dva kola prije kraja je prva na tabeli grupe C ispred Slovačke, Moldavije i Islanda).

"Velika je stvar što je Crna Gora pobijedila Slovačku 3:0, to je rezultat koji je omogućio da se pobjedom kod kuće protiv Moldavije izbori plasman na Evropsko prvenstvo. To bi bio veliki uspjeh da se, konačno, crnogorska odbojka nađe na velikom takmičenju. Ali, naravno, treba biti oprezan, do januara može štošta da se promijeni oko kvaliteta igre i samih igrača. Međutim, nadam se da će reprezentativci Crne Gore prvo naći dobre klubove, da će dobro igrati u svojim klubovima i da će biti spremni za taj presudni meč sa Moldavijom kod kuće", zaključio je Kolaković.

6 titula prvaka svijeta je osvojio bivši SSSR (odnosno Rusija kao pravni nasljednik), najuspješnija selekcija na planetarnim šampionatima. Ruski odbojkaši su, međutim, posljednji put bili prvaci daleke 1982. godine u Buenos Ajresu. Po tri zlata imaju Brazil (2002, 2006, 2010) i Italija (1990, 1994, 1998), po dva bivša Čehoslovačka (1956, 1966), i Poljska (1974, 2014), dok su Istočna Njemačka (1970) i SAD (1986) osvojili po jednu titulu.

